Niemiecka prasa: „Zniechęceni i kłótliwi politycy“

„Die Welt" komentuje: „Być może z epidemiologicznego punktu widzenia kolejna redukcja kontaktów międzyludzkich okaże się niezbędna. Jednak wówczas wystarczy przyjąć jakiś jeden wariant restrykcji – chyba że od początku jest jasne, że politycy nie zrealizują żadnego. Także tu stawką jest wiarygodność. A wiarygodność to coś, czego politycy nie powinni już dalej bezmyślnie nadwerężać. Nieudany start kampanii szczepień oznacza utratę nadziei Niemców na to, że wielkie wyrzeczenia w połączeniu ze szczepieniami utorują drogę do złagodzenia lockdownu. Obywatele zrobili to, czego od nich oczekiwano, teraz kolej na polityków.”

W „Berliner Zeitung" czytamy: „Właściwie apel o cierpliwość i dyscyplinę politycy sami powinni sobie wziąć do serca. Przytłumieni, zniechęceni i kłótliwi – takie wrażenie robią polityczni przywódcy z początkiem tego roku. Republika Federalna znajduje się w najbardziej nieprzyjemnej fazie pandemii. Pierwsza, ubiegłej wiosny, była naznaczona ostrymi środkami – był lockdown, było zaciskanie zębów – by zmniejszyć liczby zakażeń. W drugiej fazie latem i wczesną jesienią zaprzepaszczono osiągnięte sukcesy, zbyt szybko osiadając na laurach. Teraz mamy zimę i politycy zdają się mówić „Ratuj się, kto może”. To się udaje wtedy, gdy czarnego Piotrusia podsunie się komuś innemu. My, obywatele i obywatelki, siedzimy w zamknięciu i patrzymy, jak właśnie zaczyna się kampania wyborcza."

„Koelner Stadt-Anzeiger" pochwala zaostrzenie lockdownu: „W obliczu pandemii, która w niektórych częściach Niemiec coraz bardziej wymyka się spod kontroli, jest uzasadnione, że kanclerz Merkel i premierzy landów uciekają się do takich środków. Jednak ten krok musi pozostać krokiem najostrzejszym.”

„Frankfurter Allgemeine Zeitung" używa określenia „desaster”, komentując ostatnie ataki współrządzącej SPD pod adresem ministra zdrowia Jensa Spahna (CDU): „Urząd kanclerski robi za mało w obronie Jensa Spahna. Czy dlatego, że krytyka celuje właściwie w Angelę Merkel? W ważnym momencie Spahn przyjął tak teraz krytykowaną europejską strategię szczepień, bo chciała tego Merkel. (…) Surowe przepisy, które teraz uchwalono, są wprawdzie słuszne, jednak w obliczu sytuacji minionych tygodni sprawiają wrażenie, że premierzy landów nie mogli dogonić pandemii. Prosty, lokalny schemat działania byłby lepszy niż kolejne próby uchwalenia wspólnych restrykcji w dużej rundzie. Skutki w postaci pełzającego wyczerpania najwyraźniej dotarły już do koalicji.”

