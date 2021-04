Niemiecka prasa: Zieloni to mistrzowie politycznej lekkości bytu

Dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) komentuje:

"Zieloni są mistrzami politycznej lekkości bytu w opozycji i najwyraźniej dają do zrozumienia coraz większej liczbie wyborców, że ich wejście do rządu federalnego nic w tym zakresie nie zmieni. Baerbock i Habeck zdali sobie sprawę, że Zielonym uda się zostać partią masową tylko wtedy, gdy przestaną być straszakiem klasy średniej. Partia jest posłuszna, zupełnie nie w stylu Zielonych, bo ta sztuczka działa, a władza kusi nawet przejęciem Urzędu Kanclerskiego. W związku z tym partia ta w niewyobrażalny do tej pory sposób poddańczo zastosuje się do decyzji przywódczego duetu w podejmowaniu decyzji, kto powinien być kandydatem na kanclerza. Podczas gdy w unii chadeckiej (...) mowa jest nawet o referendum wśród członków partii, Baerbock i Habeck mogą (...) wszystko ustalić we własnym gronie".

"Die Welt" analizuje: "Program gospodarczy Zielonych jest często mocno czerwony, plany podatkowe są zabójcze dla ducha przedsiębiorczości, brak odcięcia się od lewicowego radykalizmu, zuchwałe moralizatorstwo trudne do zniesienia - ale w swojej makiawelicznej elegancji Zieloni wyznaczają standardy w niemieckiej polityce. Annalena Baerbock i Robert Habeck imitując mieszczańskie wzory podrzucają sobie nawzajem piłkę, podczas gdy Laschet i Soeder niemalże się nawzajem zwalczają".

Podobnie widzą to również komentatorzy prasy regionalnej. Dziennik "Westphälische Nachrichten" (Münster) konstatuje: "Obecnie mamy do czynienia z wieloma niespodziankami politycznymi. Jedna z nich - Zieloni, partia stawiająca na oddolną demokrację, której mitem założycielskim jest skłonność do otwartych konfliktów - jak do tej pory wykazuje się spokojem i dyscypliną w radzeniu sobie z pytaniem o kandydaturę na kanclerza. Tego nie można z kolei powiedzieć o unii partii chadeckich, która zawsze tradycyjnie przywiązywała wagę do porządku".

"Stuttgarter Zeitung" zauważa, że "świetnie wypadający w sondażach Zieloni wyznaczyli datę 19 kwietnia (...). W tym dniu poznamy odpowiedź na pytanie, czy kandydatem na kanclerza będzie Annalena Baerbock czy Robert Habeck. Na tle tej zapowiedzi, miłujące porządek CDU/CSU, obecnie w stanie politycznej zadyszki, jeszcze bardziej wyglądają jak uosobienie chaosu. Ich procedura wyszukiwania kandydatów pozostaje przedmiotem mętnych dywagacji. Nie wiadomo nawet oficjalne, czy oprócz lidera CDU Armina Lascheta w grze jest jego odpowiednik z CSU, Markus Soeder. Premier Bawarii lubi kokietować władzą w Berlinie. Czy naprawdę jej chce, czy też chce tylko podbić polityczną cenę za rezygnację z kandydatury - to wie tylko on sam.

Również komentator dziennika "Hessische Niedersächsische Allgemeine" (Kassel) rozwija tę myśl: "Kandydatura na kanclerza nie jest dla Soedera przesądzona. Przyznanie się do tego, że nie ma odpowiedniego kandydata, może być trudne dla jego siostrzanej partii, po tym jak niedawno musiała wybierać między trzema kandydatami, którzy rywalizowali o fotel przewodniczącego CDU. Z drugiej strony, w obliczu dramatycznych strat w sondażach, ma ona wszelkie powody, by pójść do wyborów z najbardziej przekonującym kandydatem. Co więcej, czasy się zmieniły.

Na fotel kanclerza po raz pierwszy ostrzą sobie zęby rozpieszczani sukcesami Zieloni. Najpóźniej, gdy 19 kwietnia odpowiedzą na pytanie, kto będzie ich kandydatem, także i unia chadecka musi pokazać determinację. Szczególnie dotyczy to Soedera, który musi uwodnić, że gotów jest zrezygnować z bezpiecznej posady na czele rządu w Monachium. Zdanie Nie mamy abonamentu na kanclerza - wypowiedział właśnie Markus Soeder. On dobrze wie, czym ryzykuje".

