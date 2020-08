Niemiecka prasa: „Zabierz łaskawie swój śmietnik ze sobą”

Zdaniem „Maerkische Oderzeitung" z Frankfurtu nad Odrą:

„Prawie wszyscy są zgodni, że śmietnik stał się problemem. Teraz minister środowiska Svenja Schulze pomyślała sobie, że płacić powinni producenci. Brzmi sprawiedliwie: kto zarabia pieniądze na kubkach jednorazowego użytku, powinien wnieść przynajmniej wkład (finansowy) w ich sprzątniecie. Pytanie tylko, czy w efekcie coś to przyniesie? Głównym celem powinno być przecież zredukowanie góry śmieci – wszystko jedno, w jaki sposób. Ekologiczna opłata dla producentów plastikowego śmiecia na pewno może być krokiem we właściwym kierunku, ale tylko wówczas, gdy producenci zaczną też produkować mniej opakowań. Ale i to nie wystarczy. Koniec końców każdy musi myśleć sam: Zabierz łaskawie swój śmietnik ze sobą”.

„Rhein-Zeitung" z Koblencji także uważa, że główną odpowiedzialność ponosi konsument:

„W zasadzie to słuszne, żeby sprawca odpadów uczestniczył w kosztach ich usuwania – czyli producenci opakowań. Tylko w ten sposób zostaną oni zmuszeni do skonfrontowania się z problemem odpadów i produkowania innowacyjnych opakowań. System bonus-malus (zwyżek i zniżek - red.), bazujący na bodźcach dla producentów do redukowania plastiku, może być pozytywnym impulsem. Decydujące jest jednak zachowanie konsumentów: im bardziej interesują się alternatywnymi opakowaniami, tym bardziej pobudza to producentów do działania.

Kontenery na opakowania są notorycznie przepełnione

Do tego uświadamianie w przedszkolach i szkołach oraz wystarczająca ilość koszy na śmieci są właściwą drogą. Tam powinny płynąć sumy uzyskane od wytwórców, którzy płaciliby za produkowany przez siebie śmietnik”.

Ten sam wątek podejmuje w zwięzłym komentarzu dziennik „Wiesbadener Kurier”:

„Odpowiedzialność ponoszą nie tylko producenci, ale i my konsumenci. W domu też nie rzuca się na podłogę petów czy plastikowych kubków. W najgorszym wypadku pomogą tylko wyższe kary za bezmyślne wyrzucanie”.

Gazeta „Heilbronner Stimme" sceptycznie ocenia pomysł obarczania dodatkowymi kosztami przemysłu:

„Ponadto jest dość absurdalne, że przymusowe opłaty nałożone na producentów opakowań, niejako legalizują dzikie usuwanie odpadów. Zamiast tego celem musi być ich unikanie. Mogłaby tu pomóc kaucja za kubek do kawy i plastikowe pojemniki na żywność, jak pokazały to butelki zwrotne i puszki. A gminy narzekające na wysokie koszty usuwania odpadów, powinny kontrolować bardziej surowo i nakładać na grzeszników grzywny. Przypuszczalnie też przyniosłoby to efekt wychowawczy. Bo na dobrowolne zrozumienie konsumenta przyzwyczajonego do ‘kultury na wynos' nie ma co liczyć. Dlatego ukaranie gospodarki mija się z właściwym problemem”.