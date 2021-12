Niemiecka prasa: za i przeciw obowiązkowi szczepień na covid

Dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" pisze: "Postępowanie z niezaszczepionymi nie powinno wstrząsać wypróbowanymi i sprawdzonymi fundamentami wspólnoty, włącznie z systemem ustawowej ochrony zdrowia. Ale społeczeństwo i państwo powinny zrobić wszystko, co w ich mocy, aby nie dopuścić do sytuacji, w której mniejszość wodzić będzie za nos i ograniczać wolności większości. Uchwalenie powszechnego obowiązku szczepień na COVID-19 przez nowo wybrany, dysponujący silnym społecznym mandatem Bundestag, to właściwa droga do tego celu. Im prędzej, tym lepiej".

Temat ten komentuje też prasa regionalna. Na przykład stołeczna "Berliner Zeitung" pisze: "Oczywiście szczepienia muszą być obowiązkowe, jeśli w 2022 r. nadal będzie tak wiele ludzi, którzy nie chcą być zaszczepieni, mimo że mogliby. Ale najpierw trzeba wyczerpać wszystkie środki. Od tygodni, a zwłaszcza w ostatnim czasie, trwają wysiłki, aby przekonać tych niezdecydowanych obywateli. Były i są wszędzie oferty szczepień, nawet w dni świąteczne. Dlaczego konieczne jest ponownie zwiększenie presji? Dlaczego po prostu nie poczekać i zobaczyć, czy te wszystkie środki razem przyniosą efekty? W końcu 30 milionów ludzi otrzymało właśnie swoje pierwsze, drugie i dodatkowe szczepienia. Do końca stycznie będzie ich o 30 milionów więcej. Może powinniśmy wziąć na wstrzymanie?".

Innego zdania jest komentator "Rhein-Zeitung" z Koblencji. "Nadchodzi piąta fala z omikronem - i może być źle. Przeczekanie nie wchodzi w grę. Poza tym, w przypadku obowiązku szczepień chodzi o pociągnięcie do odpowiedzialności tych, którzy do tej pory odmawiali szczepień, narażając tym samym na niebezpieczeństwo siebie i zdrowie innych. Po 110 000 zgonów w samych Niemczech ci ostatni powinni sobie uświadomić niebezpieczeństwo związane z wirusem".

Wtóruje mu komentator dziennika "Badische Zeitung" z Fryburga: "Można mieć uzasadnione wątpliwości, czy obowiązek szczepień ograniczony do pewnych zawodów jest wystarczający, aby zlikwidować ogromną lukę w szczepieniach w Niemczech. Bez obowiązkowego szczepienia Niemcy nie znajdą drogi wyjścia z pętli pandemii. Ograniczenie szczepień do poszczególnych grup może będzie w najlepszym wypadku drugim najlepszym rozwiązaniem - jeśli w parlamencie nie uda się znaleźć większości dla wielkiego rozwiązania".