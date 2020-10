Niemiecka prasa: „Tam, gdzie ludzie głodują, rodzi się niezgoda”

„Znowu wybrana została raczej nieznana organizacja, co miejmy nadzieję, teraz się zmieni" – zauważa dziennik „Nürnberger Nachrichten” – „Bo też to, co świadczy Światowy Program Żywnościowy, jest niezwykle ważne, ekstremalnie niedoceniane i przede wszystkim: niedofinansowane. Tam, gdzie ludzie głodują, rodzi się niezgoda. Głodujący zaczynają się burzyć, bo chcą być syci. Opuszczają ojczyznę, bo nie mogą zaspokoić w niej głodu. Z powodu głodu wybuchają wojny, wojny z kolei podsycają głód – za dużo błędnych kół”.

„Sudan, Somalia, Jemen – można wydłużać tę listę. W minionych dziesięcioleciach toczyły się wojny, przede wszystkim w Afryce, podczas których nędza i cierpienie ludności stały się ważnym czynnikiem w kalkulacjach watażków, bojówek i armii. We wszystkich tych wojnach Światowy Program Żywnościowy musiał podejmować trudne decyzje i negocjować także z siłami, których miejsce jako zbrodniarzy wojennych jest przed Trybunałem. Ponieważ jednak żywność jest takim czynnikiem strategicznym, także WFP nie może uniknąć niebezpieczeństwa, że jego praca zostanie wykorzystana do sprawowania władzy i przejęcia w wojnach kontroli. Raz po raz WFP przysłużyło się niewłaściwym, a naprawdę potrzebujący odeszli z pustymi rękoma. Dla pracowników Programu jest to często dylemat nie do rozwiązania. Ich praca polegająca na pomaganiu ludziom, w wielu przypadkach wspiera tych, którzy jako podżegacze wojenni chcą jeszcze umocnić swoją władzę. Pod tym względem decyzja Komitetu Noblowskiego może przynajmniej trochę dziwić”.

„Prezydent Steinmeier nazywa decyzję Komitetu Noblowskiego na korzyść WFP „pobudką”. Pozostaje pytanie, ilu się obudzi i kto z tych obudzonych szybko znowu zaśnie. Bądźmy szczerzy: głód na świecie nas nie dręczy. Precyzując: nie interesuje nas – w każdym razie nie tak, jak plany urlopowe i wyniki meczów Bundesligi. Komitet Noblowski kolejny raz kieruje uwagę na globalny głód. Dzisiaj i w grudniu, podczas wręczania nagrody, katastrofa ta będzie opisywana i będziemy nad nią ubolewać. Ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem zainteresowanie będzie się kończyło. Co z oczu, to z serca – nikt z nas nie słucha chętnie takiego zarzutu. Ale bądźmy szczerzy: tak już jest”.

„Tego samego dnia, kiedy ogłoszony zostaje laureat, minister spraw zagranicznych Heiko Maas (SPD) wychwala pod niebiosa multilateralizm i zalety międzynarodowego porządku opartego na regułach. Jednocześnie rząd federalny drastycznie skraca środki na te organizacje Narodów Zjednoczonych, które przyczyniają się do wspierania jednego i drugiego. Tylko na Światowy Program Żywnościowy czarno-czerwona koalicja chce przekazać 42 procent mniej pieniędzy. Czysty cynizm”.