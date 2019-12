Niemiecka prasa: Szkolnictwo w RFN to świadectwo ubóstwa kraju

„Augsburger Allgemeine” podkreśla, że „uczniowie, którzy nie potrafią przetworzyć najprostszych informacji, są łatwym łupem. Nie można ich tak puścić na pastwę losu, tylko trzeba przekazać umiejętności rozumienia treści i przyporządkowania ich, czyli czytania informacji. Jest to najbardziej wstrząsający apel wynikający z nowej analizy PISA i to nie tylko do polityków zajmujących się edukacjä i samych szkół, ale także do rodzinnych domów”

„Ludwigsburger Kreiszeitung” wyjaśnia, że „34 proc. 15-latków ankietowanych w Niemczech uważa czytanie za stratę czasu. Zbytnim uproszczeniem jest szukanie winnych tylko wśród nastolatków, ale jeżeli taki ktoś za trzy lata będzie miał prawo prowadzić samochód i zawierać umowy, ten powinien także być w stanie określić priorytety. Bardzo wątpliwe jest, czy czas spędzony przy konsoli, ze smartfonem albo w gronie youtuberów jest bardziej pożyteczny. Kto nie potrafi dobrze czytać, ten będzie miał później bardzo ciężko w dorosłym życiu. Już nawet dlatego rodzice powinni być bardzo zainteresowani tym, żeby ich dzieci potrafiły dobrze czytać. To zainteresowanie musi być rozbudzone w domu rodzinnym: przez czytanie dzieciom i dawanie przykładu przez samych dorosłych. Kto zdaje się tylko na szkołę, ten idzie na łatwiznę”.

„Nürnberger Nachrichten” twierdzi, że „należałoby podjąć debatę na temat, dlaczego w sukcesach szkolnych w Niemczech, więcej niż w innych krajach OECD,zależy od tego, z jakiego domu dzieci pochodzą. Oznacza to, że kto ma zamożnych albo dobrze wykształconych rodziców, ten ma dużo większe szanse także być dobrym w szkole. Tak nie powinno i wcale nie musi być, jak pokazuje przykład Włoch i Holandii, które wdrożyły strategie dla załagodzenia takiego związku. Za to u nas społeczeństwo coraz bardziej się rozwarstwia, a winę za to ponosi także nasz system edukacji. Kto dziś jest gorszy w szkole, ten jutro będzie miał kiepską pracę i małe szanse na udział w życiu społeczeństwa, co z kolei będzie miało wpływ na jego dzieci. Jest to błędne koło, z którego trzeba wyjść, inaczej nikłe szanse będzie miała dużą część naszego społeczeństwa. Jest to świadectwo ubóstwa bogatego kraju, którego jedynym niewyczerpanym zasobem naturalnym jest potencjał intelektualny”.

„Mitteldeutsche Zeitung” z Halle zaznacza, że „nie wolno zostawić nauczycieli samych z wyzwaniami wynikającymi z migracji i problemów socjalnych. Niemcy muszą przeznaczyć na to sporo pieniędzy i zadbać o lepsze warunki pracy i nauki w szkołach. Każde euro, które tam się zainwestuje, przynosi wysoki społeczny zysk. Nauczyciele w ankietach zaznaczali, że gotowi byliby częściej pracować zespołowo. Lecz kiedy zapytać ich o to z osobna, przyznają, że na wizytowanie nawzajem swoich lekcji po prostu nie mają czasu. Z jednej strony potrzeba więcej personelu, ale także dobrych kierowników szkół, którzy zainicjują takie procesy zmian.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>