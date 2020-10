Niemiecka prasa: Szef Kaczyński robi siebie zastępcą

W piątkowej korespondencji z Warszawy „Frankfurter Allgemeine Zeitung” wyjaśnia, dlaczego w Polsce trwa spór o ochronę zwierząt. Dziennikarz Gerhard Gnauck zauważa, że polscy rolnicy, którzy niegdyś bardzo bali się przystąpienia do UE, „uchodzą dziś za zadowoloną grupę społeczna, także dzięki dopłatom z Brukseli i dużemu polskiemu eksportowi rolnemu”.

„Ale w tym tygodniu po raz pierwszy od lat Warszawa znów ujrzała dużą demonstrację rolników. Tym razem nie chodziło o UE, a o projekt ustawy o ochronie zwierząt, która na krótko zmieniła Sejm w coś na kształt kurnika. Wszystko się poplątało. Podziały frakcyjne przestały obowiązywać. Największa partia opozycyjna, liberalna Platforma Obywatelska, niemal zgodnie głosowała za ustawą, podczas gdy jedna piąta posłów rządzącego obozu Zjednoczonej Prawicy była przeciwko, zaś jeszcze kolejni posłowie wstrzymali się od głosu. Mówiono o kryzysie rządowym” – relacjonuje Gnauck.

„Kaczyński, przyjaciel kotów”

I dodaje, że odpowiedzialność za projekt ustawy i cały ten zgiełk ponosi rządzące PiS i przewodniczący partii Jarosław Kaczyński, „który chętnie prezentuje się jako przyjaciel i posiadacz kotów i innych zwierząt”. Jak zauważa dziennikarz, głosowanie nad ustawą 18 września, po wielu tygodniach kłótni, stało się testem, czy dwie małe partie, które do tej pory tworzyły z PiS wspólną frakcję i rząd, dalej będą trzymać się razem.

„Stało się inaczej. Sprzeciwiły się, opozycja uratowała ustawę, a rząd Zjednoczonej Prawicy, jak się określa, potrzebował dziesięciu dni, aby znaleźć nową równowagę sił – aż do środy w tym tygodniu, gdy zaprezentowano nowy gabinet z Jarosławem Kaczyńskim jako nowym wicepremierem i przegubem, łączącym różne interesy” – relacjonuje Gnauck.

Jak pisze, w sporze o ochronę zwierząt „krzyżują się różne światopoglądowe i gospodarcze linie konfliktu”. Gazeta przytacza dane organizacji producentów mięsa, z których wynika, że przewidziany w ustawie zakaz uboju rytualnego w celach eksportu spowoduje, że rolnicy stracą od 20 do 30 procent swoich dochodów. Wartość światowego rynku żywości halal szacowana jest na 1,8 bln dolarów i stale rośnie. Z kolei hodowla zwierząt futerkowych od lat jest w Polsce w odwrocie – pisze „FAZ”, zauważając, że w 2020 roku eksport futer „dramatycznie się załamał”. „W sumie zakaz hodowli zwierząt na futra i uboju rytualnego może spowodować zmniejszenie PKB o 0,3 procent, a eksportu o 0,6 procent” – pisze niemiecki dziennik.

Dusić konflikty już w zarodku

„Sueddeutsche Zeitung” pisze o rekonstrukcji polskiego rządu i wejściu Jarosława Kaczyńskiego w skład Rady Ministrów. „Szef zrobił siebie zastępcą” – tytułuje dziennik relację korespondenta Floriana Hassela.

„Był to dość rzadki widok, gdy premier Polski Mateusz Morawiecki w połowie tygodnia prezentował swój przeformowany rząd. Obok rzędu znanych ministrów, u boku Morawieckiego stał nowy wicepremier: Jarosław Kaczyński, szef rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość, i od jesieni 2015 roku faktyczny szef polskiego rządu” – relacjonuje Hassel. I przypomina, że wejście szefa PiS do rządu, to następstwo wielotygodniowego kryzysu.

W rządzie „Kaczyński będzie jako wicepremier formalnie sprawował nadzór nad ministerstwami obrony i spraw wewnętrznych, a także nad Ziobrą. W rzeczywistości do niego należy nie tylko prawdziwa władza w rządzie oraz decydujące słowo przy stole gabinetowym, ale chce on także najwyraźniej już w zarodku dusić tlące się konflikty pomiędzy rywalami w walce o schedę po nim” – ocenia Hassel.

