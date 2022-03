Niemiecka prasa: szczyt hańby czy szczyt możliwości?

„Die Welt”: Szczyt hańby

„Jak to możliwe, że prorosyjski i półautokratyczny kraj jak Serbia ma być przyjęty do UE, a pogrążona w egzystencjalnym kryzysie Ukraina zostaje odrzucona?” – pyta Christoph B. Schlitz.

„Był to szczyt hańby, pomimo przyznania 500 mln euro na pomoc wojskową dla Ukrainy. Kanclerz Scholz nie zaprezentował się z najlepszej strony, wypowiadając się przeciwko embargu na ropę i gaz, przeciwko statusowi kandydata dla Ukrainy, natomiast w zasadzie poparł kurs UE na powstanie unii długów” – ocenia komentator „Die Welt”.

„A przecież prosto byłoby przyznać Ukrainie status kandydata UE. Taki krok dodałby niesamowitej energii i odwagi 44 milionom Ukraińców w ich walce o przeżycie i byłby wyrazem szacunku dla ich oporu. Nie byłoby to związane z żadnymi dalszymi zobowiązaniami. Turcja jest krajem kandydackim od 2005 roku” – pisze komentator.

Komentator zarzuca liderom UE, że „usztywnili” swoje stanowisko, powołując się na „formalności” i zasadę, że „reguły muszą obowiązywać”.

„Zimny język technokratyczny” jest ustępstwem wobec Putina – krytykuje Schlitz na łamach „Die Welt”.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung”: wniosek do UE podpisany krwią

„To całkowicie zrozumiałe, że władze w Kijowie, otoczonym przez rosyjskie czołgi, chciałby jak najszybciej znaleźć się w UE. A także to, że kraje sąsiednie, które od dawna ostrzegały przed Putinem, wspierają ukraińskie postulaty” – pisze Berthold Kohler, podkreślając, że Ukraińcy podpisali wniosek o przyjęcie do Wspólnoty „własną krwią”.

Decyzja o integracji z Zachodem nie leży tylko w gestii Ukraińców i UE – zastrzega komentator. „Nawet negocjacje akcesyjne przeprowadzone z prędkością światła nie zmieniłyby tej sytuacji” – uważa.

Napadając na Ukrainę, Moskwa chciała zapobiec zbliżeniu „bratniego narodu” do opartych na wolności demokratycznych państw zachodnich. To przecież umowa stowarzyszeniowa Ukrainy z Brukselą doprowadziła do alarmu na Kremlu.

„Celem Putina jest przekształcenie Ukrainy w strefę buforową i państwo wasalne. Zabiegi o członkostwo w UE miałyby tylko wtedy sens, gdyby udało się uwolnić Ukrainę z pazurów Kremla” – tłumaczy autor.

Najostrzejszym mieczem UE byłoby embargo na ropę i gaz, ale jest to broń obosieczna. „Kto nim uderza, ten może sam się zranić” – ostrzega Berthold Kohler. Jak długo zachodnie społeczeństwa będą godzić się na ten ból? Putin liczy na to, że Rosjanie są bardziej zdolni do cierpienia.

„Sueddeutsche Zeitung”: szczyt obecnych możliwości

„Zanim szczyt UE się rozpoczął, już było wiadomo, że ukraiński prezydent nie będzie zadowolony z jego rezultatów” – pisze Matthias Kolb. „Domagając się ekspresowego przyjęcia do UE i gwarancji członkostwa, Zełenski postawił warunki nie do spełnienia, nawet w warunkach wojny” – ocenia komentator.

Pomimo tego, końcowa deklaracja szczytu jest „wielkim sukcesem” z punktu widzenia unijnych ambicji Ukrainy. W tekście znajdują się zapewnienia, które dotychczas wydawały się niemożliwe. Ukraina była traktowana po macoszemu, a wsparcie w ramach „Partnerstwa Wschodniego” nie przewidywało członkostwa.

Obecnie członkostwo w UE jest oferowane, a kraje UE zapowiedziały szybkie pogłębienie relacji i aktywne wsparcie. „Więcej nie można było obecnie osiągnąć” – podsumowuje Kolb.

