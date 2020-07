Niemiecka prasa: solidarność leży we własnym interesie Niemiec

Dziennik "Sueddeutsche Zeitung" zauważa: "Niemcom udało się wyjść obronną ręką z trzech wielkich kryzysów. Problemy gospodarcze i dewizowe szczególnie ciężko dotknęły Południe. Te same Grecja, Hiszpania i Włochy musiały udźwignąć większość ciężaru migracji. I pandemia pochłonęła w Niemczech mniej ofiar niż w kilku innych krajach UE. Czy to wszystko zasługa pani kanclerz? Trudno ocenić, jakie wyniki dałaby inna polityka. Merkel będzie można ocenić tylko patrząc wstecz.

Już wkrótce będzie to możliwe. Na finiszu Merkel, wbrew jej przyzwyczajeniom, jeszcze raz podjęła ryzyko. Fundusz Odbudowy dysponuje ogromnymi środkami, jego powodzenie jest niepewne, ale inwestycja dobrze uargumentowana. »Co jest dobre dla Europy, było i jest dobre dla Niemiec« – powiedziała właśnie Merkel. Mogłaby odwrócić szyk tego zdania, które zabrzmiałoby wtedy mniej pokornie. Ale koniec końców mówi ono wszystko – o pani kanclerz, o tym kraju i Europie".

"Jeśli nie wszędzie w ciągu pół roku uda się osiągnąć dobre wyniki, nie będzie to wina niemieckiej prezydencji" – pisze dziennik "Frankfurter Rundschau". Centralne pytanie nie brzmi, czy sprawy zostały ostatecznie uregulowane, tylko czy zostały posunięte do przodu. Decydujące jest to, w którym kierunku się pcha. Pod tym względem prognoza może nie wypaść szczególnie pozytywnie. W kwestii klimatu Niemcy zmagają się z rzekomą sprzecznością między ekologiczną odnową a ekonomicznym dobrobytem. Postawa polityczno-gospodarczej solidarności, która kryje się za wspólnym zaciągnięciem długów z powodu korony, przedstawiana jest przez Merkel jako wyjątek, a nie jako początek prawdziwej unii gospodarczej i socjalnej. I w kwestii uchodźców nic się nie zmieni w niehumanitarnej zasadzie odgrodzenia się i odstraszania na zewnątrz".

Temat niemieckiej prezydencji podejmuje także prasa regionalna. Np. dziennik "Volkstimme" z Magdeburga komentuje: „Green Deal i ofensywa cyfryzacji awansowały w żargonie UE do rangi słów-kluczy. Każdy występ okraszony tymi słowami gwarantuje sukces. Czy można lepiej sprzedać ochronę klimatu i pewność jutra? Na starcie unijnej prezydencji niemiecki rząd również się nimi posługuje. Ale jest też przecież korona, ten wszystko usuwający w cień mamuci kryzys. Opanowanie tej zarazy, i nic innego, wypełni całe sześć miesięcy niemieckiej prezydencji.

Po początkowej fazie nieudolności Unia Europejska znowu się pozbierała. Suma 750 mld euro na zwalczanie skutków kryzysu jest tak gigantyczna, że przekracza wyobrażenia normalnych obywateli. Rozgorzały spory o formę pomocy – dotacje czy kredyty. Tutaj Niemcy powinny pomóc znaleźć rozwiązanie. Jeśli się nie uda uruchomić pomocy kryzysowej, niemiecka prezydencja będzie wpadką".

Dziennik "Mitteldeutsche Zeitung" z Halle konstatuje: "Prezydencja Rady Europejskiej nie jest powodem, lecz tylko okazją, by apelować o odpowiedzialność Niemiec i wykorzystanie ich możliwości. Oczekiwania partnerów unijnych opierają się na fakcie, że Niemcy jako najbardziej ludny i najbogatszy kraj w Europie w dużym stopniu ma wpływ na losy tego kontynentu. Lecz prawdą jest także coś odwrotnego – pomyślność Niemiec zależy od pomyślności Europy. Solidarność leży we własnym interesie Niemiec".

