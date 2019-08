Niemiecka prasa: Salvini nie odpuści nowemu rządowi Włoch

„We Włoszech powstać ma nowy rząd składający się z ruchu Pięciu Gwiazd i socjaldemokratów z PD. To dobra wiadomość nie tylko dla samych Włoch, ale i dla Europy” – twierdzi „Nordwest-Zeitung” z Oldenburga.

„Miejmy nadzieję, że nowa koalicja zadba o to, żeby Włochy nie pogrążały się dalej w kryzysie, zaciągając nowe długi. Lecz ten z gruntu pozytywny rozwój kryje w sobie także duże niebezpieczeństwo. Nie trzeba być prorokiem, żeby przewidzieć, że dotychczasowy minister spraw wewnętrznych Matteo Salvini z prawicowej Ligi nie odpuści nowemu rządowi. Dość jest punktów, w które mógłby uderzyć, bo nikt nie jest w stanie rozwiązać w ciągu krótkiego czasu ogromnych problemów Włoch. Jeżeli więc nowy rząd w miarę szybko nie zaprowadzi spokoju i nie polepszy świadczeń dla ludzi, czas, kiedy Salvini będzie siedział na ławce opozycji, może być bardzo krótki”.

Lewicowy dziennik „Neues Deutschland”, pisząc o nowej koalicji twierdzi, że „będzie ona miała poparcie większości społeczeństwa tylko wtedy, kiedy spełni jego oczekiwania w zakresie polityki socjalnej i rynku pracy. Ubogie południe Włoch poparło ruch Pięciu Gwiazd, ponieważ obiecywał im dochód podstawowy, lecz bardzo szybko przyszło otrzeźwienie. Wiele osób, w tym wielodzietne rodziny, były wykluczone z tych świadczeń. Popularność Pięciu Gwiazd była reakcją na neoliberalną politykę byłego szefa Partii Demokratycznej, premiera Matteo Renziego, który zraził do siebie wielu socjaldemokratycznych wyborców. Jego następca Nicola Zingaretti bardziej skręca w lewo. W czasach pustych państwowych kas i nakazów z Brukseli możliwości manewru są dość ograniczone. Komisja Europejska powinna dać Włochom więcej swobód, żeby kraju tego w pewnym momencie nie przejęli neofaszyści”.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” zaznacza, że „w zakresie relokacji uchodźców Unia Europejska od 2015 r. nie zrobiła żadnych postępów, podobnie jak przy absolutnie niezbędnym zwalczaniu przyczyn uchodźstwa. Żeby na tym polu powstały wreszcie jakieś trwałe rozwiązania, potrzeba jest czegoś więcej niż tylko zmiany rządu w Rzymie. Conte zapewniał, że Włochy będą kierować się obecnie ‘nowym humanitaryzmem' w polityce. Jest to przypuszczalnie największa zmiana, jaka czeka ten kraj po odejściu Salviniego. On wprowadził brutalny i ograniczony umysłowo styl polityki prawicowych populistów, apelujący zawsze do najniższych instynktów ludzi, przenosząc go jak z podręcznika do rządu i utrudniając w ten sposób współpracę w Europie, szczególnie z Brukselą i Paryżem. Ruch Pięciu Gwiazd zawsze go w tym wspierał. Teraz się okaże, czy potrafi postępować także inaczej”.

„Straubinger Tagblatt /Landshuter Zeitung” przewiduje, że „nie będzie żadnego zwrotu o 180 stopni w polityce uchodźczej. Także rozbieżność zdań w kwestiach budżetowych w rządzie będzie trwała dalej. Tyle, że konflikty w przyszłości będą rozgrywane nieco spokojniej, ale równie twardo, jeżeli chodzi o meritum spraw. To, że Conte wczoraj potwierdził związek Włoch z Unią Europejską i sojuszem transatlantyckim, wszystkim zrobiło dobrze, lecz Włochy pozostaną trudnym partnerem”.

„Landeszeitung” z Lueneburga pisze o przegranym ministrze spraw wewnętrznych: „Salvini potknął się o własne nogi, bo pominął fakt, że w demokracji parlamentarnej rząd tworzy parlamentarna większość. Teraz stoi więc w swoich kąpielówkach, z drewnianym karabinem w dłoni. Czy udało się więc utrącić mu władzę? Raczej nie, bo popularność prawicowych populistów odzwierciedla niezadowolenie ludzi ze świata, który wciąż się zmienia. Populiści jako odpowiedź oferują ludziom ucieczkę w gloryfikowaną przeszłość odwiecznej stagnacji, której nigdy nie było. Dopiero, kiedy wyborcy zorientują się, że nostalgia jest nieprzydatna na przyszłość, zakończą się sukcesy polityków upraszczających sprawy”.