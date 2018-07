Niemiecka prasa: Rosjanie bardzo dobrymi gospodarzami MŚ

Opiniotwórcza „Süddeutsche Zeitung" z Monachium komentuje: „O sprzecznościach między sportem i światem można mówić z godnością albo je przemilczać. Dzisiaj obydwa największe wydarzenia sportowe opanowali oportuniści. Igrzyska olimpijskie znajdują się w rękach niemieckiego prawnika Thomasa Bacha, MŚ w piłce nożnej w rękach urzędnika szwajcarskiego Gianni Infantino. Bach na zakończenie zimowych igrzysk 2014 w Soczi wprowadził zwyczaj osobistych podziękowań, nie tylko krajowi – organizatorowi i jego mieszkańcom, lecz także prezydentowi. Dzień później Putin wysłał swoich żołnierzy na Krym. Infantino nie potraktował tego jako ostrzeżenia. Także on podziękował osobiście Putinowi za ‘najlepsze dotąd mistrzostwa świata'”.

Regionalny dziennik „Hessische Niedersächsische Allgemeine" z Kassel pisze: „Perfekcyjnie zorganizowany i przebiegły bez zakłóceń turniej napawa wielu Rosjan dumą. Obłożony sankcjami i politycznie krytykowany kraj mógł pokazać, co może w takiej sytuacji zdziałać. W tym sensie MŚ są naturalnie sukcesem człowieka, który od 18 lat rządzi Rosją. Władimirowi Putinowi udało się rozbudzić we własnym kraju nowe poczucie pewności siebie oraz ustabilizować go gospodarczo. A że dzisiaj rozmawia on z prezydentem USA Donaldem Trumpem jak równy z równym, że obaj gardzą zachodnią wspólnotą wartości, napawa Rosjan satysfakcją, a Stary Kontynent troską”.

„Neue Osnabrücker Zeitung" konstatuje: „Rosja zainwestowała w to sportowe wydarzenie więcej pieniędzy niż jakikolwiek inny kraj w historii. Na budowę częściowo już niepotrzebnych stadionów oraz na organizację popłynęło ponad 10 mld euro. Piłkarski blask pomaga skryć niedobór pieniędzy w sektorze socjalnym. I podczas kiedy naród świętował barwne piłkarskie party, polityczne przywództwo podniosło wiek emerytalny o pięć do ośmiu lat i podatek VAT do 20 procent. Kolejne party odbędzie się w Katarze. Rosji po rauszu zostanie moralny kac”.

Dziennik „Rheinpfalz” z Ludwigshafen wskazuje: „Wiązanie wizerunku Rosji wyłącznie z autokratą Putinem jest błędne i wobec ‘normalnych ludzi' niesprawiedliwe. Na co dzień mają oni niewiele wspólnego z Putinem. Faktem jest, że Rosjanie byli bardzo dobrymi gospodarzami MŚ”.

„Weser-Kurier” z Bremy komentuje zwycięstwo Francji podkreślając, że „Trener Didier Deschamps dokonał tego, co nie udało się tego lata Joachimowi Loewowi. Wyprowadził na boisko drużynę indywidualistów i egoistów, których jednak zjednoczył największy cel, którym był tytuł MŚ i któremu się wszyscy podporządkowali. Francja musiała 20 lat czekać na ten mistrzowski tytuł. I kto obserwuje aktualny rozwój wydarzeń w Niemieckiej Federacji Piłkarskiej, tego ogarnia uczucie, że Niemcom przyjdzie podobnie długo poczekać”.