Niemiecka prasa: Rekordowa nadwyżka, ale niedoinwestowany kraj

Rząd Niemiec obiecał NATO zwiększenie wydatków na wojsko

Niemiecki budżet na wojsko wzrośnie do 2024 roku do 1,5 proc. PKB. Takie zapewnienie rząd w Berlinie przekazał NATO – podał tygodnik „Der Spiegel”. To reakcja na krytykę ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa.