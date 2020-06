Niemiecka prasa: premia samochodowa to zwrot ku przeszłości

„Rhein-Zeitung” z Koblencji jest zdania, że w dobie przyspieszonych zmian klimatycznych rząd nie powinien „wyrzucać pieniędzy na stare technologie, lecz – jeśli już – wspierać projekty, które chronią klimat". Pakiet koniunkturalny to także określony sygnał w kierunku społeczeństwa, ale premia samochodowa nie byłaby sygnałem właściwym. „Zamiast tego zniesienie podatku solidarnościowego (na tereny byłej NRD – red.) od lipca miałoby pozytywne skutki dla portfeli milionów pracowników” – zauważa dziennik, dodając, że byłaby to „lepsza inwestycja niż w premie samochodowe”.

Zdaniem „Stuttgarter Nachrichten” skutki afery spalinowej odzywają się także teraz, gdy wedle sondaży ponad połowa mieszkańców Niemiec jest przeciwna premii samochodowej. „To, że menadżerowie branży motoryzacyjnej przespali technologiczną transformację, a teraz występują z poczuciem wyższości, jeszcze pogarsza sytuację. Tym większe znaczenie mają głosy ekonomistów, którzy w premii widzą politykę zwróconą ku przeszłości, a nie sygnał w kierunku modernizacji przemysłu. Nawet w kręgach chadecji znajdują posłuch”.

Afera spalinowa nadwyrężyła wizerunek branży motoryzacyjnej

Dziennik „Nuernberger Nachrichten" zauważa, że „z jednej strony miarą jakości pakietu koniunkturalnego będzie to, czy będzie on skierowany ku przyszłości. Z drugiej strony jednak także to, czy pomoże tym ludziom, którzy z powodu kryzysu mają szczególne obciążenia. I ten trudny akt balansu musi się udać”.

„Suedwest Presse" zauważa, że zła decyzja jest czasem lepsza niż brak decyzji. Premia samochodowa jest taką decyzją. „Żałosny poker, który w końcu należy zakończyć. Musi stać się jasne, co państwo chce wspierać w ramach pakietu koniunkturalnego, a czego nie chce. Każdy dzień niepewności jedynie zwiększa stratę, bo konsumenci nie chcą podejmować głupich decyzji, skoro okaże się, że jednak będą zachęty do kupowania” – czytamy w dzienniku.

