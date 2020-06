Niemiecka prasa: ostrożny powrót do normalności

Dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" pisze, że w najbliższym czasie największym wyzwaniem będą szkoły i przedszkola. "Powrót do normalnego trybu, do którego po letnich wakacjach dążą premierzy (landów), jest bardzo pożądany - pomimo wszelkich oporów. Ruszyć powinny także uniwersytety (...). Właściwym, choć w odwrotną stronę skierowanym sygnałem, są imprezy masowe. Ich zakaz na dłużej, aż do jesieni, związany jest nie tylko z tym, że grożą one utratą kontroli, co powoduje z kolei reakcję na poziomie ponadregionalnym. (...). To także zabezpieczenie przeciwko przeciążeniu urzędów zdrowia w czasie urlopowym właśnie przez imprezy masowe. Nie można dopuścić do tego, by »druga fala« uderzyła z taką siłą co pierwsza.

Temat ten podejmuje także prasa regionalna, na przykład dziennik "Pforzheimer Zeitung": "Ignorowanie przez wielu ludzi prostych, niespecjalnie uciążliwych reguł jest aspołeczne. Bo przecież wirus jest tak samo niebezpieczny jak dotąd. Ważne jest to, że placówki opiekuńcze i domy seniora jak i szpitale zachowują daleko idącą ostrożność. Pod takimi warunkami właściwie pozwolić można na prawie wszystko. Praca, urlop, gastronomia. To, co jednak pozostanie na dłużej, to zakaz imprez masowych. Czy festyn strzelecki, czy impreza towarzyska, targi albo mecz Bundesligi. Trudno jest pogodzić masowość z zachowywaniem odległości. To znaczy, że te branże będą nadal dotknięte poważnymi państwowymi restrykcjami. Dlatego potrzebują one szczególnego, dodatkowego wsparcia".

Z kolei dziennik "Passauer Neue Presse" koncentruje się na nowym leku przeciwko chorobie COVID-19. "Sceptycy zwracają uwagę, że wstępne wyniki badań nad deksametazonem nie zostały jeszcze opublikowane i nie zostały sprawdzone przez innych ekspertów. Nie jest to jednak spowodowane akademicką zazdrością, ale wyrazem naukowego etosu, który nie pozwala na formułowanie przedwczesnych wniosków i w efekcie robienie złudnych nadziei. Na tym polu toczy się poszukiwanie leków i szczepionek, które mogą pomóc w walce z COVID-19. Nawet jeśli niecierpliwość ludzi jest zrozumiała, na koniec cierpliwość okaże się lepszym i bardziej pomocnym doradcą".

Podobnego zdania jest komentatort dziennika "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung": "Niedostatecznie przetestowana szczepionka z wieloma skutkami ubocznymi byłaby katastrofą. W ten sposób zniszczono by zaufanie, które potrzebne jest, by utrzymać gotowość ludności do poddania się szczepieniom. Szybki, ale chybiony strzał, podważyłby zaufanie do kolejnych, dopracowanych szczepionek. Dlatego pomimo presji czasu nie ma innej drogi jak solidne badania.

Chcesz mieć stały dostęp do naszych treści? Dołącz do nas na Facebooku!