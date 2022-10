Niemiecka prasa o zwycięstwie SPD w Dolnej Saksonii

W poniedziałek (9.10.2022) dzienniki komentują największe w tym roku wybory krajowe w Niemczech, które odbyły się w niedzielę w Dolnej Saksonii. Według wstępnych sondaży SPD (33,5 proc.) wygrało z wyraźną przewagą nad CDU (27,5 proc.). Trzeci byli Zieloni (14 proc.), a za nimi AfD (11,5 proc.). FDP ze wstępnymi 5 proc. może jeszcze spaść pod próg wyborczy.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” odnotowuje, że niezadowolenie z pracy rządu w Berlinie nie przełożyło się na nastroje w Dolnej Saksonii. Wyniki przypominają wybory do Bundestagu sprzed roku: niewyrazista CDU opuszcza wielką koalicję i przechodzi do opozycji z najgorszym wynikiem od 1955 roku, a Zieloni są silniejsi niż kiedykolwiek. FAZ komentuje: „w Dolnej Saksonii czas jakby stanął w miejscu. Gdyby obywatele w całym kraju zachowali taki spokój przez zimę, to nie byłby to najgorszy wybór”.

„Rhein-Neckar-Zeitung” odnotowuje zły wynik FDP, którzy według wstępnych prognoz zdobyli tylko 5 proc. głosów – dokładnie na progu wyborczym – więc będą nerwowo czekać na ostateczne wyniki. Według dziennika powodem jest fakt, że liberałowie „wciąż tak naprawdę nie odnaleźli się w rządowej koalicji sygnalizacji świetlnej” z SPD i Zielonymi. „W związku z tym FDP będzie dążyć do uzyskania wyższej rangi w rządzie federalnym. Spór o dalszą pracę niemieckich elektrowni atomowych stanie się w najbliższym czasie prawdopodobnie próbą sił”.

„Reutlinger General-Anzeiger” ocenia z kolei, że to właśnie domaganie się przedłużenia działalności elektrowni atomowej w Emsland - którego chciały CDU i FDP - nie okazało się dobrym tematem na kampanię wyborczą. „Lata kontrowersji wokół planowanego składowiska odpadów nuklearnych w Gorleben (w Dolnej Saksonii-red.) były chyba zbyt obecne w Dolnej Saksonii, by jej mieszkańcy chcieli ponownie otwierać tę beczkę”.

Według „Nuernberger Zeitung” to właśnie „nierzeczowa” dyskusja o wydłużeniu czasu pracy elektrowni jądrowych ograniczyła sukces Zielonych. Z powodu sporu o Gorleben Zieloni są w tym regionie wyjątkowo krytyczni wobec atomu. Tymczasem ostateczna decyzja ws. wydłużenia działalności elektrowni atomowych zapadnie dopiero po wyborach. „To było zbyt przejrzyste, żeby masowo zachęcić ludzi do partii”.