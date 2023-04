Niemiecka prasa o zasiłku dla dzieci: ambitny cel rządu

„W tych dniach opozycja może się odprężyć i przyglądać jak koalicja rządowa SPD, Zielonych i FDP publicznie odnosi się do różnych przyszłościowych kwestii” – pisze „Frankfurter Rundschau”. I jak dodaje: „Na zaplanowanych projektach jeszcze przed ich realizacją pojawiają się pierwsze rysy”. Jeśli chodzi o rozbudowę sieci autostrad i kolei oraz ogrzewanie w przyszłości, SPD stało ramię w ramię z FDP przeciwko Zielonym. Przy aktualnym spornym temacie dotyczącym podstawowego zasiłku na dzieci SPD i Zieloni byli jednomyślni, gdy FDP się wyłamało. „I stopniowo zaostrza się debata wokół prestiżowego projektu, który ma pomóc uboższym rodzinom i ich potomstwu. Ze szkodą nie tylko dla zasiłku, lecz także koalicji rządowej” – czytamy.

„Freie Presse” z Chemnitz komentuje: „Z jednej strony minister finansów (Christian Lindner) ma rację, że po ogromnych wydatkach z powodu wielkiego kryzysu państwo nie na wszystko stać. Z drugiej strony lider FDP nie ma racji, bo swoim kategorycznym ‘nie' wobec każdej podwyżki podatków, uniemożliwia, by zamożni płacili wyższe stawki. Pryncypia Lindnera komplikują walkę z ubóstwem dzieci. Gdy dochodzi do sporu o podstawowe ich bezpieczeństwo, osoby odpowiedzialne za to nie powinny zapominać, że chodzi o coś więcej niż bezpieczeństwo materialne. Państwo musi zadbać o dwie kwestie: zwalczać ubóstwo i aktywnie wspierać szanse związane z edukacją. Jest to słuszne i w obliczu zmian demograficznych oraz braku wykwalifikowanych pracowników jest także najrozsądniejsze z ekonomicznego punktu widzenia”.

„Ambitnym celem jest wypłata podstawowego zabezpieczenia na dziecko jeszcze w tej kadencji, czyli w 2025 roku” – wskazuje „Stuttgarter Zeitung”. I pisze: „Koalicja rządowa musi tego dokonać, bo w przeciwnym razie w polityce społecznej poniesie porażkę. I nie może dziwić, że w sprawie środków finansowych na ten projekt toczy się teraz twarda walka. Minister finansów Christian Lindner ma przekonujący argument, gdy wskazuje, że zasiłek dla dzieci został już wyraźnie zwiększony. Mimo wszystko powinien zdobyć się na kolejny wysiłek. Kraj tak zamożny jak Niemcy musi uczynić więcej dla dzieci z biedniejszych rodzin”.

