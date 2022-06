Niemiecka prasa o zakazie aut spalinowych: Polityka w tyle za gospodarką

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” komentuje postawę współrządzącej FDP, która uważa, że rząd federalny nie może zgodzić się na zakaz stosowania silników spalinowych w Radzie Ministrów (UE) bez klauzuli umożliwiającej dalsze ich stosowanie pod warunkiem, że będą one używać paliw syntetycznych, neutralnych dla klimatu. „Zieloni i SPD odrzucają taką otwartość na inną technologiczną drogę do ochrony klimatu w transporcie. (...) Tu – podobnie jak w sporze o dodatkowy podatek dla koncernów naftowych – FDP ma szansę pokazać, że współrządzenie z liberałami wygląda inaczej”. Polega to, jak pisze gazeta, na przeciwdziałaniu wrażeniu, że liberałowie poddali się trybom swoich koalicjantów – SPD i Zielonych. Jednak „upubliczniać fundamentalne konflikty w młodej koalicji to sprawa drażliwa. Rozczarowanie własnych wyborców może być śmiertelne”.

„Rhein-Neckar-Zeitung” pisze: „Po trzech druzgocących wyborach w krajach związkowych, liberałowie prezentują raczej wsteczne stanowiska w ramach samozwańczej ’koalicji postępu‘. I są ku temu ważne powody – choć mają charakter czysto taktyczny. Ze zrównoważonym rozwojem, kluczowym pojęciem obrońców Ziemi, nie ma to nic wspólnego. Liberałowie mają mianowicie uzasadnione wątpliwości, czy w wymarzonej przez kanclerza Scholza ‚socjaldemokratycznej dekadzie’ jest dla nich przewidziane miejsce przy stole rządowym w długoterminowej perspektywie. I nie chcą przepędzić głosów ludzi, którzy trzymają się utartych schematów w kwestii samochodu, do obozów CDU/CSU czy nawet AfD. Zwłaszcza, że do liberalnego myślenia należy dopuszczenie wolności wyboru (także w odniesieniu do układu napędowego). Fakt, że Chiny, część USA i niemiecki przemysł samochodowy już dawno przestawiły elektryczną dźwignię, podporządkowują pragnieniu wolności. Wniosek: Lindner (minister finansów i lider FDP – red.) i spółka zachowują się sentymentalnie – z wyrachowania”.

„Nuernberger Zeitung” krytykuje natomiast decyzję Parlamentu Europejskiego: „Planowany zakaz obejmuje nie tylko pojazdy, które nie są neutralne dla klimatu – wyraźnie obejmuje wszystkie technologie wykorzystujące neutralne dla klimatu e-paliwa lub biopaliwa. To nie jest mądre, to jest dyrygowanie. Kolejny przykład polityki, która popełnia błąd, nie tylko nakazując osiągnięcie pożądanego rezultatu, ale także sposób dotarcia do niego”.

„Freie Presse” z Chemnitz pochwala decyzję europarlamentu: „Gospodarka będzie miała wystarczająco dużo czasu do 2035 r., aby się przygotować. Ponadto w całym tym szumie gubi się fakt, że polityka już teraz pozostaje w tyle za gospodarką. Producenci samochodów już dawno dostosowali swoje strategie do e-mobilności. Dlatego też poruszenie wywołane zakazem stosowania silników spalinowych jest przesadne, nawet jeśli niektóre sektory z tego powodu ucierpią. Jednak produkcja napędów elektrycznych i akumulatorów stworzyłaby 230 000 nowych miejsc pracy. (…) Wiele małych i średnich przedsiębiorstw będzie musiało stawić czoła wyzwaniom – i wymyśleć się na nowo”.

Chcesz skomentować ten artykuł? Dołącz do nas na facebooku! >>