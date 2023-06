Niemiecka prasa o wzroście poparcia dla AfD

Gdyby wybory do Bundestagu odbyły się w nadchodzącą niedzielę, skrajnie prawicowa partia AfD zdobyłaby 18 procent. To tyle, co SPD. Gazety komentują.

„Wzajemne oskarżenia nie prowadzą do niczego. Zamiast tego wszyscy powinni spojrzeć w lustro i robić to, co należy do partii demokratycznych: rządzić i oponować, mając dobre pomysły, przy użyciu konkretnych słów i bez nadmiernego emocjonowania się” – wskazuje „Rhein-Zeitung” z Koblencji. Zdaniem komentatora, nie chodzi o to, aby działać według życzeń wyborców, ale tłumaczyć im politykę i zmiany. Ponieważ – i jest to ogromne wyzwanie zarówno dla CDU/ CSU, SPD, FDP, Zielonych i Lewicy – nie ma innego wyjścia w celu powstrzymania zmian klimatycznych. To oczywiste, że AfD neguje fakty. Ale transformacja gospodarki i społeczeństwa to zadanie, którego polityka musi się podjąć. Ale musi to odpowiednio wyjaśniać, angażować w to ludzi i ich przekonać. „Ślepa pogoń za polityką wbrew większości, forsowanie czegoś na siłę, prowadzi do frustracji i rozczarowania i na końcu przynosi głosy partii AfD” – czytamy.

W tym kontekście „Frankfurter Allgemeine Zeitung” analizuje spadek notowań SPD i pisze: „Zaobserwowanej od lat strukturalnej słabości SPD nie udało się usunąć poprzez zdobycie stanowiska kanclerza. Olaf Scholz nie okazał się przy tym kanclerzem, który dotrzymuje swojej obietnicy wyborczej i jest kontynuacją Merkel. (...) Dotychczas największym osiągnięciem SPD jest to, że nie staje na przeszkodzie ogłoszonej przez Scholza 'epokowej zmianie'. W zamian za to, SPD ucieka w polityką społeczną, w której wciąż się dobrze sprawdza. Migracja, klimat, energia, gospodarka, budownictwo, bezpieczeństwo – w żadnym z tych centralnych obszarów polityki SPD dotychczas nie odniosła sukcesów ani nawet nie wykreowała wpływowych akcentów, które by wzbudzały zainteresowanie. Wyjątkiem jest polityka obronna, ale tylko dlatego, że przez działania Borisa Pistoriusa udało się zapobiec gorszym sytuacjom”.

„Zniechęcenie, które szerzy się w elektoracie, jest jak woda na młyn dla AfD – partii skrajnej prawicy, która choć twierdzi, że oferuje alternatywę dla Niemiec, ma niewiele przekonujących i praktycznych alternatywnych koncepcji” – uważa „Stuttgarter Zeitung”. „Propagandyści AfD mogą spocząć na laurach i pozwolić sobie na przymilną politykę względem Rosji, która w ich kręgach właściwie powinna uchodzić za 'niepatriotyczną'. Co zrobić? Podążanie za wyborcami skręcającymi na prawo byłoby niewłaściwą taktyką. CSU już tego doświadczyła. Chodzi raczej o rozwiązywanie problemów, które są powodem niezadowolenia, a które wzmacniają AfD. Powinno to nastąpić szybko, zdecydowanie, bez ideologicznych zastrzeżeń i braków w wykonaniu. Tylko zaufanie uodparnia na ekstremizm” – konstatuje dziennik.

Z kolei „Allgemeine Zeitung” z Moguncji komentuje: „Nie wszyscy sympatycy AfD podzielają wizję świata i wartości tej partii. Wielu ludzi po prostu ma dość przepychanek z reformami w Berlinie, zastanawia się, jak ma zapłacić za rewolucję klimatyczną we własnej kotłowni i zaczyna ogólnie tracić zaufanie do niemieckiej polityki. Dlatego niebezpieczny trend zwrotu ku AfD może się utrwalać lub nawet wzmacniać. Ten, kto nie reaguje na uzasadnione niezadowolenie wyborców konstruktywną polityką, igra z ogniem i grzeszy przeciwko niemieckiej demokracji”.

