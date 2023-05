Prasa o wystąpieniu Scholza w Strasburgu: Przegapił szansę

„W sumie Scholz przedstawił klasyczną niemiecką wizję świata, która opiera się na gospodarczej współpracy i amerykańskiej obietnicy bezpieczeństwa” – pisze „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. „Oddaje to obraz doświadczeń i preferencji narodu, którego zamożność powstała na bazie eksportu i który nie jest w stanie sam obronić się przed Rosją” – wskazuje komentator. „Czy faktycznie jest to lepsza recepta na przyszłość Europy? Są dobre powody ku temu, by wątpić. Słowa klucze to trumpizm i deglobalizacja. Ale ponieważ także Macron nie ma przekonujących odpowiedzi na te oczywiste problemy, na początek jedno jest jasne: Niemcy i Francja nie wyciągają tych samych wniosków z czasu przełomu”.

Zdaniem „Frankfurter Rundschau” kanclerz Olaf Scholz wygłosił ambitną przemowę w Parlamencie Europejskim i określił istotne cele i wyzwania dla Niemiec i innych krajów europejskich. „Jednak lista zadań do rozwiązania nie świadczy o rewolucyjności wystąpienia” – stwierdza dziennik. Bowiem kanclerz zapomniał powiedzieć, jak powinno się osiągnąć pojedyncze cele i które są ważniejsze od innych. „Scholz całkowicie zrezygnował z inicjatywy, dzięki której on i jego koalicja rządowa chcieliby przewodzić. (..) Nie, wystąpienie Scholza nie było ani poruszające, ani inspirujące. Była to raczej lista robocza bez rozwiązań i zobowiązań. Z tego punktu widzenia, przegapił szansę” – podsumowuje komentator.

W podobnym tonie komentuje „Rhein-Zeitung” z Koblencji: „Podczas swojego wystąpienia Scholz stracił okazję. Dlaczego nie przeanalizować bezwzlędnie błędów i nie spróbować w dłuższej perspektywie kształtować Wspólnoty za pomocą inicjatyw? Ale do tego potrzeba po pierwsze wizji, a po drugie przywództwa. Niemcy są najpotężniejszym państwem Wspólnoty i dlatego muszą, co zrozumiałe, spełniać wyższe standardy. Powinny przewodzić, a nie dominować. Powinni iść do przodu, a nie wahać się. Po zakończeniu ery Merkel europejskiego impasu wielka była nadzieja, że Berlin nie będzie w Brukseli postrzegany jako hamulcowy. Wymaga to jednak czegoś więcej, niż mało inspirujących chłodnych przemówień jak to Olafa Scholza we wtorek w Strasburgu”.

Z kolei „dziennik „Rheinpfalz” stwierdza: „Jeszcze bardziej irytujące jest to, że coraz wyraźniej widać, że Olaf Scholz mało lub wcale nie interesuje się UE nawet w tej kryzysowej sytuacji. Taka postawa nie tylko osłabia Unię, lecz z perspektywy Berlina jest także zupełnie niezrozumiała. Żaden inny kraj nie jest tak zależny od państw europejskich i rynku europejskiego jak Niemcy”.

