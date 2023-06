Niemiecka prasa o wysadzonej zaporze w Nowej Kachowce

„Od momentu, gdy Kreml musiał uznać, że rosyjskim wojskom nie uda się zająć Ukrainy i obalić demokratycznie wybranej władzy, jego działania wojenne mają na celu pozbawienie Ukrainy zdolności do przetrwania jako państwa”– pisze „Frankfurter Allgemeine Zeitung". Propagandziści Władimira Putina każdego dnia paplają o konieczności całkowitego zniszczenia kraju, który władca Kremla uznał za 'antyrosyjski'. W mowie nienawiści państwowych rosyjskich mediów, atak na Ukrainę coraz rzadziej jest usprawiedliwiany 'wyzwoleniem' Ukraińców spod 'reżimu nazistowskiego' i podobnymi kłamstwami. Zamiast tego, często słychać tam nieukrywne fantazje o unicestwieniu" – wskazuje komentator.

„Mitteldeutsche Zeitung” z Halle ocenia: „Dlaczego tak zacięcie i z dużymi stratami walczy się o każdy metr kwadratowy na południowym wschodzie Ukrainy? Chodzi tam o więcej niż tylko o pojedyncze obiekty istotne dla infrastruktury. W tej chwili decyduje się, czy Ukraina jako naród będzie w stanie się obronić przed Rosją. Jeśli nie zatrzyma ona rosyjskiej armii raz na zawsze, ta będzie kontynuować ataki na Kijów. Tak więc od pierwszego dnia wojny chodzi o istnienie Ukrainy jako narodu. I właśnie od tej kwestii zależy decyzja, czy Putin odniesie sukces w swoim imperialistycznym dążeniu do stworzenia Wielkiej Rosji. Ponieważ to zniszczyłoby nie tylko istnienie Ukrainy, Wielka Rosja stanowi również zagrożenie dla wolności byłych republik sowieckich, od Litwy po Polskę, a tym samym dla wszystkich państw NATO”.

„Po poważnym uszkodzeniu zapory Nowa Kachowka w Zaporożu na południu Ukrainy w sieci krążyły przerażające obrazy i nagrania. Świadczą one o nowej eskalacji wojny i o bezprecedensowej bezwzględności” czytamy w „Berliner Morgenpost”. Obie strony konfliktu oskarżają się nawzajem o odpowiedzialność za eksplozję. Ale to Rosjanie okupują elektrownię wodną, w której doszło do eksplozji. Jak dotąd nie przedstawili oni wiarygodnych wyjaśnień, jak ukraińskim wojskowym lub sabotażystom udało się zaatakować tę instalację. To, że rosyjska armia teraz musiała się wycofać o kilkaset metrów od lewego brzegu Dniepru, nie może być powodem takiego ataku. „Podobnie jak wszystkie inne zbrodnie wojenne na Ukrainie, również ta musi być konsekwentnie wyjaśniona”– uważa dziennik z Berlina.

Z kolei dziennik „Nürnberger Nachrichten” komentuje: „Nie jest jeszcze pewne, kto jest odpowiedzialny za wybuch. Rosyjska propaganda będzie próbować obarczyć winą Ukrainę i wzbudzić wątpliwości co do bardziej oczywistej roli Moskwy jako sprawcy - co z pewnością spotka się z reakcją, również w Niemczech. Ale dlaczego Ukraina miałaby wysadzić tamę? Woda dotyka zarówno obszarów ukraińskich, jak i tych zajętych przez Rosjan. Kijów ostrzegał już od października przed możliwym zniszczeniem tamy. A motywy Rosji są o wiele bardziej prawdopodobne niż motywy Ukrainy: jednym z celów Moskwy może być zahamowanie nadchodzącej wiosennej ofensywy Ukrainy”.

