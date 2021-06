Niemiecka prasa o wyroku ws. emerytur: „Przestroga dla partii”

Według dziennika „Sueddeutsche Zeitung”:

„Należy ubolewać nad czterema straconymi latami, dla polityki emerytalnej jest to wielka szkoda. Połowa wyborców w Niemczech ma już 55 lat i więcej. W rezultacie obawy młodszych pokoleń – tych płatników składek emerytalnych, którym brakuje jeszcze kilkudziesięciu lat do osiągnięcia wieku emerytalnego – są zbyt często lekceważone przez polityków, co ilustrują kryzys klimatyczny i koronakryzys. Czas obniżyć wiek uprawniający do głosowania w wyborach do Bundestagu do 16 lub nawet 15 lat”.

Dziennik ekonomiczny „Handelsblatt” pisze:

„Rząd nie powinien czekać, aż zostanie ponownie pozwany. Federalny Trybunał Konstytucyjny już w 2002 r. orzekł, że podwójne opodatkowanie narusza ustawę zasadniczą. W tym względzie orzeczenie sędziów do spraw podatkowych jest także upomnieniem dla obecnego i poprzednich rządów, które w polityce emerytalnej lubią patrzeć krótkowzrocznie i odkładać niepopularne decyzje na przyszłość. Powinno to być jednak również przestrogą dla wszystkich partii posiadających ambitne plany emerytalne”.

„Mitteldeutsche Zeitung” jest zdania:

„Dla przyszłych emerytów orzeczenie to jest dobrą wiadomością. Mogą oni liczyć na wyższe świadczenia emerytalne po przejściu na emeryturę. Korzyści odniosą również osoby wpłacające składki. Ministerstwo finansów zapowiedziało już, że planowane dotychczas na 2025 r. całkowite zwolnienie z podatku składek emerytalnych może zostać wdrożone wcześniej. Dla wielu płatników składek emerytalnych oznaczałoby to większy dochód netto, zwłaszcza jeśli jednocześnie przyjęta zostałaby reforma podatkowa mająca na celu odciążenie małych i średnich dochodów”.

W podobnym tonie komentuje dziennik „Neue Osnabruecker Zeitung”:

„Dobra wiadomość dla przyszłych emerytów: W przyszłości większa część emerytur będzie zwolniona z podatku. Miliony seniorów skorzystają na tym orzeczeniu Federalnego Trybunału Finansowego. Nikt nie powinien stać się ofiarą zakazanego podwójnego opodatkowania. Wzmacnia to zaufanie do świadczeń emerytalnych. To jest coś, z czego należy się cieszyć. Z jednej strony. Z drugiej strony, decyzja ta jest nowym przykładem błędnie stanowionego prawa. Sądownictwo jako warsztat naprawczy dla polityki – tak nie może być. Szczególnie w tak wrażliwym temacie, jakim są świadczenia emerytalne, potrzebne jest zaufanie. Ludzie chcą cieszyć się swoją emeryturą i móc liczyć na sprawiedliwe traktowanie. Zapewnienie tego byłoby zadaniem rządu federalnego. Ale nic się nie zmieniło”.

W „Badische Neueste Nachrichten” czytamy:

„Minister finansów Olaf Scholz ostatecznie wyszedł z tego obronną ręką... Gdyby Federalny Trybunał Finansowy całkowicie odrzucił dotychczasowy system opodatkowania emerytur, rząd federalny stanąłby w obliczu znacznego spadku dochodów. Ktokolwiek będzie jego następcą, będzie musiał naprawić spaprane przepisy tak, aby sprostały one strażnikom konstytucji. Nie ma już żadnych usprawiedliwień. Orzeczenie Federalnego Trybunału Finansowego jest wystarczająco jasne. W żadnym wypadku nie może być mowy o podwójnym opodatkowaniu”.