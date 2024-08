Prasa o wymianie więźniów: dyplomacja ma wysoką cenę

Bezprecedensowa operacja wymiany więźniów między Rosją i Zachodem budzi obawy co do dalszych działań taktycznych Putina. Gazety komentują.

„Olaf Scholz poinformował, że po rozmowie z uwolnionymi pozbył się ostatnich wątpliwości co do słuszności decyzji o wymianie” – pisze „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Jednak, jak czytamy, niemiecki rząd musi być teraz jeszcze bardziej zaniepokojony pytaniem, jakie wnioski wyciągnie Putin z gotowości Zachodu do zawarcia układu z diabłem w imię człowieczeństwa, co trafnie to ujął socjaldemokrata Michael Roth. Dla Putina człowieczeństwo nie jest wartością, ale słabością.

Z jego punktu widzenia był to powód, dla którego był w stanie skutecznie szantażować Zachód i prezentować się w Rosji jako car, który nie zapomina o swoich lojalnych sługach. „Nie wolno jednak pozwolić Putinowi na ciągłe skuteczne szantażowanie Zachodu. Jak Waszyngton i Berlin zamierzają temu zapobiec, pozostaje na razie ich tajemnicą” – czytamy.

Według „Handelsblatt”: „Radości z powodu uwolnienia niesłusznie uwięzionych osób, takich jak odważny dziennikarz amerykański Evan Gershkovich, towarzyszy jednak niepokój dotyczący tego, jaki sygnał praworządny kraj taki jak Niemcy wysyła autokratom takim jak Putin. Jeśli cena będzie odpowiednia, jesteśmy gotowi uwolnić także skazanych morderców, którzy działali na zlecenie rosyjskiego państwa. Taki układ mógłby zainspirować również innych autokratów na całym świecie. Natychmiast po wymianie ambasador Rosji w USA zauważył, że chcą uwolnić więcej więźniów. W amerykańskich więzieniach nadal przebywają "dziesiątki Rosjan", którzy czekają na godzinę zwolnienia, powiedział Anatolij Antonow. Jedno jest pewne: od tego tygodnia dla zachodnich obywateli i opozycjonistów w Rosji oraz w innych autokracjach na całym świecie stało się jeszcze bardziej niebezpiecznie”.

„Augsburger Allgemeine” konstatuje: „Skutki uboczne są ogromne i bolesne: Putin został właśnie nagrodzony za swoje nieludzkie zachowanie. Rosyjski prezydent od dawna zdaje sobie sprawę, że więźniowie polityczni, a tym bardziej więźniowie z Zachodu, są czymś w rodzaju towaru. Dla niego ludzkie życie nie ma żadnej wartości, lecz cenę, którą można dokładnie wyliczyć: handlarz bronią za koszykarza, morderca za dziennikarza, szpieg za działaczkę polityczną. Wie, że współczesne społeczeństwa nie mogą znieść, gdy ich obywatele są zsyłani do syberyjskich obozów karnych z błahych powodów”.

Wymiana więźniów z Rosją. Uwolniony morderca to agent FSB To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Z kolei „Straubinger Tagblatt” uważa, że jednak wymiana więźniów może być również postrzegana jako szansa - choć niewielka. W końcu wymiana pokazuje, że dyplomacja się nie kończy, tylko czasami ma bardzo wysoką cenę. Negocjowane rozwiązania są możliwe, jeśli wszystkie strony na nich skorzystają. (...) Jeśli Zachód chce robić interesy z Putinem, musi zaoferować mu coś w zamian. Bardzo wysoka cena za życie w pokoju i wolności. Choć obecnie uznawane jest to przez wysokich rangą polityków i dyplomatów za mało prawdopodobne, może to jednak stanowić punkt wyjścia do zakończenia wojny na Ukrainie. Bo trzeba być uczciwym: niestety, jest również mało prawdopodobne, aby kraj zaatakowany przez Rosję odzyskał całe swoje terytorium”.

Chcesz mieć stały dostęp do naszych treści? Dołącz do nas na Facebooku!