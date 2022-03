Niemiecka prasa o wojnie: Toczy się bez powodu

„Mariupol stał się symbolem okrucieństwa rosyjskiego przywództwa wojennego w Ukrainie” – pisze „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Według dziennika oddziały Putina nie ostrzeliwują przypadkowo domów, szpitali, targowisk i schronów. Ponieważ zrozumiał, że ludność ukraińska popiera opór zbrojny, atakuje coraz bardziej cele cywilne na terenach objętych walkami. „Za pomocą czystego terroru chce zmusić Ukraińców do poddania się. A groźby Moskwy pod adresem „nacjonalistów” w Mariupolu pokazują również, że zakończenie walk nie położy kresu terrorowi” – stwierdza dziennik. „Wiele osób, które aktywnie działały w polityce i społeczeństwie obywatelskim lub w inny sposób publicznie deklarowały się jako zwolennicy niepodległej Ukrainy, musi przygotować się na najgorsze po zwycięstwie Rosji” – czytamy.

Zdaniem „Rhein-Zeitung" wojna dawno osiągnęła fazę, w której także chodzi o egzystencję Putina. „W pewnym sensie Putin wszedł na drogę bez powrotu. Trudno mu się cofnąć bez utraty twarzy. Utrudnią to również ewentualne negocjacje z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim” – konstatuje dziennik. Nawet jeśli ten ostatni zgodzi się na jakąkolwiek neutralność swojego kraju, Putin odpowie na to kolejnymi maksymalnymi żądaniami. Mariupol jest przykładem putinowskich zbrodni wojennych. „Terror Putina polegający na wypędzaniu musi mieć swoje konsekwencje. Maksymalną surowość wszystkich możliwych sankcji przeciwko maksymalnemu terrorowi jego wojny. Po wykluczeniu Rosji z grupy G8, konsekwentne byłoby również wykluczenie jej z grupy G20” – uważa komentator dziennika.

Z kolei „Allgemeine Zeitung" pisze, że „Putin nie jest (jeszcze) przyparty do muru; obecna sytuacja w wojnie z Ukrainą pomimo niewielkich osiągnięć w podboju jej terytorium nadal sprawia wrażenie, że Putin może ją wykorzystać na swoją korzyść”. Jak wskazuje dziennik, już samo wypędzenie Ukraińców ujawnia okrucieństwo strategii Putina. „Jednak najbardziej poszkodowani są mieszkańcy Mariupola: rosyjska armia podejmuje tu działania podobnie jak w Czeczenii i Syrii, skutecznie zrównując miasto z ziemią”. Lista zbrodni wojennych jest coraz dłuższa i trudno powiedzieć, kiedy Mariupol się podda. Ale jeśli Putin zwycięży, to zostanie mu na koniec tylko kupa gruzu. „Prawdopodobnie obojętnie przyjmie on do wiadomości zniszczenia. I świętować będzie swoje zwycięstwo – na stercie trupów” – konstatuje dziennik.

„Wszystkie środki zaradcze, począwszy od dostaw broni, poprzez bardzo surowe sankcje, aż po nadzwyczajny opór ukraiński, nie prowadzą do osiągnięcia celu, jakim jest zakończenie rosyjskiej wojny nienawiści” – uważa regionalny dziennik „Rhein-Neckar-Zeitung”. „A oblężenie i prawdopodobnie całkowite zniszczenie ukraińskiego miasta Mariupola jest zapewne cyniczną odpowiedzią na naciski Zachodu". Jak można powstrzymać to szaleństwo? – pyta dziennik. „Wojna na Ukrainie to wojna, która rozpoczęła się bez powodu i toczy się dokładnie w ten sam sposób” – czytamy.

