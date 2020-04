Niemiecka prasa o Wielkanocy w kryzysie

Dziennik „Frankfurter Rundschau” komentuje: „Z pewnością pandemii udało się przytępić chęć do życia wielu ludzi. Ale to banalna skarga w obliczu grozy zawartej w wielkanocnym przesłaniu. Chodzi w niej o zwycięstwo życia nad śmiercią, a śmierć rzadko bywa tak obecna jak w tych dniach. Jednocześnie brakuje możliwości publicznego wyrażania żałoby. Czy lęk i obrona zżarły naszą zdolność wspólnego wyrażania czci zmarłym? Czy chcemy czekać do końca pandemii, by potem wypierać swoje przerażenie poprzez pośpieszne nadrabianie zaległości? Gdy cała ludzkość dotknięta jest katastrofą, gdy umierają tysiące ludzi, pilnie potrzebne są kolektywne rytuały wyrażania żałoby. Nawet w obecnych utrudnionych warunkach“.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung" pisze: „«Social distancing» nie zatrzymuje się przed żadną religią świata. Na pytanie o skutki tych czasów dla wspólnot religijnych i dla religii w społeczeństwach nie ma w tej chwili odpowiedzi, tak samo jak na pytania o skutki dla państwa, gospodarki i całego społeczeństwa. Jednak powrotu do status quo ante prawie na pewno nie będzie – przede wszystkim dla Kościołów w naszym kraju. Jak obojętnie różni przywódcy kościelni przyjęli państwową ingerencję w podstawowe prawo do wolności religii, tak samo religijnie obojętna zdaje się być duża część społeczeństwa”.

W „Koelner Stadt-Anzeiger” czytamy: „Podczas Wielkanocy 2020 chrześcijanie znów zostali zredukowani do tego, co elementarne, stając się przez to – jak rzadko w ciągu 2000 lat historii Kościoła – bliscy apostołom. Kto dziś mówi o zmartwychwstaniu, a jednocześnie nie chce być niewrażliwy na lęk i śmierć wokół niego, ten w każdym razie może to delikatnie zaznaczyć. Zmartwychwstanie to teraz – jeśli się uda – powrót do życia“.

„Aachener Zeitung" ostrzega: „Istnieje pewne niebezpieczeństwo, że można przesadzić z analogiami. Wielkanoc i korona? Znane dotychczas reguły i nawyki przestają obowiązywać, dawne prawdy wyrzucane są za burtę. Tak świat przeżywa dziś wielki kryzys. Tak przeżywali to uczniowie Jezusa i kobiety przy grobie. Tak mówi biblia. Tam, gdzie jest całkiem ciemno, będzie znowu jasno. Nie ma dowodów na to, co się wtedy wydarzyło. Wielkanoc jest świętem tych, którzy żyją w niedającym się udowodnić przekonaniu i czerpią z niego siłę i ufność. Jednak zmartwychwstanie jest obiecane wszystkim – nie tylko wierzącym. Wedle chrześcijańskiej wiary Bóg ma ofertę także dla tych, którym wielkanocne wierzenia są obojętne“.

