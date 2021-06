Niemiecka prasa o walce z pandemią: „Wirus wciąż jest”

Dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” pisze:

„W wojnie wyznaniowej między tym, że nie ma covidu, a tym że żyjemy z wirusem, jest remis. To nie jest jedyny powód, dla którego należy zakopać ten czy inny topór wojenny. Istnieją powody do narzekania na przyjęte działania pandemiczne, ale tylko dla tych, którzy przestali już być świadomi tego, że to wszystko zrodziło się z nadzwyczajnej potrzeby. Oznaką radzenia sobie, udając, że wszystko jest tak jak zawsze, jest poszukiwanie coraz to nowej grupy ofiar, coraz to nowych nieszczęść i katastrof. One istnieją i trzeba je ujawnić. Ale tak naprawdę nie są one ważne. Ważne jest, aby dostrzec, że prawdziwymi ofiarami są zmarli i ciężko chorzy. Wszyscy inni nie mają na co narzekać”.

„Frankfurter Rundschau” konstatuje:

„Widać już tak bardzo wyczekiwane światełko na końcu tego żałośnie długiego i ponurego tunelu pandemii, spada liczba nowych zakażeń, wskaźnik szczepień rośnie, strategia testowania się sprawdza. Nadzieja na stosunkowo beztroskie lato, a nawet na wakacje jest, w przeciwieństwie do poprzedniego roku, uzasadniona. Otwarcie nabiera tempa, a federalny hamulec bezpieczeństwa - ten zestaw środków, które tak mozolnie opracował rząd w Berlinie i rządy landowe w celu powstrzymania pandemii - ma zostać wyłączony 30 czerwca. Czy udało nam się? Odpowiedź jest irytująca, uwiera i dolewa oliwy do ognia. Nie, koronawirus wciąż jest wśród nas, tylko czeka, by popełnić błędy, nie ma jeszcze powrotu do dawnej wolności. Ale dobra rzecz jest taka, że jest nowa wolność. Taka, którą cieszymy się tak, jak nie cieszyliśmy się od dawna albo jeszcze nigdy. Nawet jeśli jest ona nadal ograniczona. Szklanka nie jest do połowy pusta, ale do połowy pełna”.

W „Mitteldeutsche Zeitung" czytamy:

„Zwycięstwo nad pandemią udaremnia jednak decydująca luka: do tej pory w Niemczech tylko 18 procent ludzi zostało w pełni zaszczepionych. Aby naprawdę mieć pandemię pod kontrolą, musi to być 80 procent. Nie da się tego osiągnąć do upragnionych wakacji letnich, do czasu wygaśnięcia federalnego hamulca bezpieczeństwa pod koniec czerwca. Pierwsze szczepienie nie powinno wprowadzać w błąd, ono nie chroni przed koronawirusem. Muszą więc pozostać maski, dystans i testy. Wymaga to analizy błędów, wnikliwości i dyscypliny wyczerpanego społeczeństwa. Do tej pory Niemcy zaprzepaściły sukcesy w walce z pandemią, ponieważ tamy przerwano zbyt wcześnie. To nie może się powtórzyć - przede wszystkim z powodu młodych ludzi. Przez ponad rok zrezygnowali oni z większości tego, co składa się na start w przyszłość”.

„Koelner Stadt -Anzeiger" stwierdza:

„Angela Merkel myli się, sądząc, że federalny hamulec bezpieczeństwa może zostać uruchomiony w każdej chwili, jeśli liczba infekcji ponownie przekroczy krytyczny poziom. Rząd w Berlinie i władze krajów związkowych przez wiele tygodni nie były w stanie wypracować wspólnej strategii. Zaufanie, że to się nie powtórzy, jest niewielkie.”

