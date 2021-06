Niemiecka prasa o wakacjach w pandemii

Komentator dziennika „Hannoversche Zeitung" ocenia:

„Dotąd dobra jedna trzecia Niemców została w pełni zaszczepiona. Ale oprócz tego nie wiemy, ilu Niemców da się ostatecznie zaszczepić. Dlatego nikt nie może wykluczyć tego, że wariant Delta może na końcu mieć dotkliwe skutki. Z tego wszystkiego wynika, że obywatele nie powinni w pełni wykorzystywać tego, co jest możliwe latem 2021 roku, lecz powinni zachować więcej ostrożności niż to konieczne. Powinniśmy z wdzięcznością przyjąć to, co jest możliwe, zamiast niecierpliwie czekać na to, co nie jest możliwe. To, co jest możliwe, to o wiele więcej niż śmieliśmy marzyć jeszcze pół roku temu”.

Zdaniem „Rhein-Zeitung”:

„Należy się obawiać, że dyscyplina w przestrzeganiu dystansu, higieny i noszenia masek zmniejszy się w okresie wakacyjnym. Obywatele są zmęczeni tymi zasadami. Kto lubi nosić maskę w ogrzewanych pomieszczeniach lub środkach transportu? Ponadto: Pełne stadiony piłkarskie akurat w dotkniętej wirusem Wielkiej Brytanii. UEFA chce zezwolić na 40.000 widzów na wtorkowym meczu Mistrzostw Europy pomiędzy Niemcami a Anglią w Londynie i 60.000 na finał. To fatalny sygnał odprężenia.Jeśli masy na stadionach mogą się radować, dlaczego na urlopie powinny nadal obowiązywać skrupulatnie wyuczone zasady zachowania dystansu?”

Dziennik „Mitteldeutsche Zeitung”ocenia:

„Tak, podróże zagraniczne są usprawiedliwione. Ale nie powinny to być podróże do klubów na hiszpańskim wybrzeżu Morza Śródziemnego, gdzie doświadczenie pokazuje, że przebywa tam nie tylko wiele innych osób na ograniczonej przestrzeni, ale także wielu Brytyjczyków, a więc potencjalnych nosicieli wariantu Delta. Obywatele powinni obchodzić się z kryzysem tak, jakby jego rozwiązanie zależało tylko od nich, a nie od politycznego Berlina. Bo w najbliższych miesiącach prawie nic stamtąd nie wyjdzie”.

„Koelner Stadt-Anzeiger” komentuje:

„Są już oznaki, że tej jesieni, przynajmniej w szkołach dojdzie ponownie do niejasnych sytuacji. Fakt, że - jak tylko spadały liczby zakażeń - rozpoczęła się debata na temat zniesienia wymogu masek, przypomina lato 2020 roku, kiedy beztroska polityków napotkała beztroskę obywateli. Jeszcze bardziej fatalny jest brak odpowiedzialności na stadionach podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej.Pełne trybuny z ludźmi bez masek wysyłają całkowicie błędny sygnał”.

