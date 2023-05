Niemiecka prasa o Ukrainie: Gliwice – symbol nowej Europy

Gliwice były symbolem niemieckiej prowokacji, która posłużyła Hitlerowi jako pretekst do napaści na Polskę. Obecnie będą tam reperowane niemieckie czołgi dla Ukrainy. To symbol nowej Europy – mówi historyk wojskowości.

„To raczej symbol nowej Europy, która w znacznej mierze się pojednała” – powiedział historyk wojskowości Soenke Neitzel w piątek w wywiadzie dla wydawanego w Berlinie tygodnika „Tagesspiegel”.

Jego zdaniem umieszczenie zakładów naprawczych w Gliwicach jest jak najbardziej zasadne, gdyż właśnie w tym miejscu istnieje odpowiednia infrastruktura. Również to, że „niektórzy czują się nieswojo, gdy niemieckie czołgi znów jadą przez Ukrainę, świadczy o tym, że historia ma nadal wpływ na teraźniejszość” – dodał Neitzel. Jak zastrzegł, pomimo historycznych obciążeń, Niemcy „nie mogą stać z boku”. „To jest inna wojna i inne czasy. Należy pamiętać o historii, ale musimy też patrzeć do przodu” – podkreślił.

Nie będzie szybkiego końca wojny

Zdaniem Neitzela wojna Ukrainy z Rosją potrwa długo. „Nie sądzę, aby Ukraina mogła szybko środkami militarnymi zakończyć wojnę” – podkreślił. Historyk uważa, że Rosja mając liczebną przewagę, „gra na czas”. Szanse Ukrainy na szybkie zakończenie wojny są niewielkie także dlatego, że sojusznicy „ciągle zwlekają”.

„Niemiecka debata charakteryzuje się tym, że po każdej dostawie (broni) pojawia się nadzieja, że to już wystarczy, że Ukraina musi teraz zwyciężyć, a Niemcy mogą wreszcie zająć się innymi problemami świata. Nie wszyscy zrozumieli, że nie chodzi tutaj o przekazanie kilkudziesięciu czołgów Leopard, lecz o toczącą się długotrwałą wojnę” – czytamy w „Tagesspieglu”.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, pytany o dostawy zachodnich samolotów do Ukrainy, udzielił wymijającej odpowiedzi. W wywiadzie dla tygodnika „Der Spiegel” szef Sojuszu powiedział – „Niektóre kraje, takie jak Polska i Słowacja dostarczyły stare myśliwce MIG-29 produkcji sowieckiej. Dyskutujemy stale w NATO i z Ukrainą o tym, czy konieczne są dostawy nowoczesnych zachodnich samolotów. Oczekuję, że temat ten zostanie poruszony podczas spotkania ministrów obrony państw NATO w czerwcu.

Co z samolotami dla Ukrainy?

Pytany o przyjęcie Ukrainy do NATO, Stoltenberg zastrzegł, że nie może uprzedzać decyzji szefów państw i rządów, „Jedno jest pewne: wszystkie kraje NATO są zgodne co do tego, że Ukraina powinna zostać członkiem Sojuszu” – powiedział. Najważniejszym zadaniem jest obecnie pomoc Ukrainie w wojnie z Rosją. „Musimy stworzyć zabezpieczenia, aby Rosja już nigdy nie zaatakowała suwerennej i niezależnej Ukrainy” – podkreślił. Jak dodał, niektóre kraje chcą udzielenia Kijowowi „bezpośrednich gwarancji sojuszniczych”. „Musimy to obszernie przedyskutować” – zaznaczył Stoltenberg.

Za przyjęciem Ukrainy do NATO opowiedział się też były sekretarz stanu USA Henry Kissinger. Jego zdaniem przekazywanie Ukrainie nowoczesnej broni przy równoczesnym sprzeciwie wobec przyjęcia tego kraju do NATO jest „strasznie niebezpieczne”. Ukraina nie może stać się „samotnym państwem” pozostawiony samemu sobie. „Dozbroiliśmy Ukrainę na taką skalę, że stała się najlepiej uzbrojonym krajem w Europie, który posiada jednak najmniej doświadczone kierownictwo” – ostrzegł Kissinger. W wywiadzie dla tygodnika „The Economist” były szef MSZ wyraził opinię, że Rosja utraci wiele terenów, ale zachowa najprawdopodobniej Sewastopol na Krymie.