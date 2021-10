Niemiecka prasa o tworzeniu nowej koalicji: „Chodzi o duże kompromisy”

Prasa w Niemczech komentuje ostatni etap rozmów sondażowych ws. nowej koalicji po wyborach. Gazety spodziewają się, że 'godzina prawdy' nadejdzie już tym tygodniu.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“: „Dobre dwa tygodnie po wyborach do Bundestagu utworzenie rządu złożonego z SPD, Zielonych i FDP wydaje się tylko kwestią czasu. A to dlatego, że harmonia panująca między negocjatorami tych trzech partii, wyrażana i zauważalna w słowach i na zdjęciach od wieczoru wyborczego, w żadnym wypadku nie jest sztuczna, przede wszystkim nie między Zielonymi i FDP. (...) Na wielu płaszczyznach mogą pojawić się konflikty między socjaldemokratami i którąś z obu mniejszych partii, jeśli nie z nimi dwoma razem. To, czy FDP i Zieloni dadzą się skłócić i podzielić, będzie tu jednym z najbardziej frapujących pytań. (...) Możliwe jednak, że złośliwości i upokorzenia ze strony SPD spoją Zielonych i FDP silniej, niż to się wydaje w berlińskiej centrali socjaldemokratów”.

„Handelsblatt” z Duesseldorfu pisze: „W odróżnieniu od poprzednich rządów, teraz SPD, Zielonych i FDP oczekują puste kasy i rekordowe zadłużenie. Równocześnie lista życzeń tych partii jest długa. (...) Kto chce zaciągać więcej długów, ten musi zreformować tzw. hamulec zadłużenia. Wymaga to jednak mniej pedanterii i więcej ambicji. Olaf Scholz stale jednak powtarza, że politycy muszą myśleć w kategoriach misji do spełnienia. Jako kanclerz może uznać za taką misję wprowadzenie zmian w mechanizmie hamulca zadłużenia. W tym celu trzeba jednak będzie wywalczyć większość dwóch trzecich głosów w Bundestagu.”

„Frankenpost” z Hof stwierdza: „Ponieważ już teraz w rozmowach sondażowych chodzi o wypracowanie dużych kompromisów, a we właściwych rokowaniach koalicyjnych trzeba będzie ‘tylko’ wyjaśnić i dogadać resztę spraw, to miniony piątek można uznać za ważny etap. Z uwagi na stale postępujący rozkład CDU i CSU wzrasta dodatkowo nacisk na to, żeby koalicję świateł drogowych ostatecznie wcielić w życie.”

„Ludwigsburger Kreiszeitung”: „Piątek może być ‘godziną prawdy’ dla SPD, Zielonych i FDP, a tym samym dla politycznej przyszłości kraju. Tak przynajmniej można rozumieć słowa sekretarza generalnego FDP po trzeciej rundzie rozmów sondujących na temat ewentualnej koalicji świateł drogowych. Partie te chcą teraz przenieść wyniki rozmów na papier, aby na tej podstawie podjąć decyzję o rozpoczęciu negocjacji koalicyjnych. Jeśli tak się stanie, SPD, Zieloni i FDP nie będą tracić czasu. Trudno sobie wyobrazić, by liberałowie znów się wycofali, jak to zrobili w 2017 roku. A SPD i Zieloni i tak są partnerami z wyboru. Oni również nie są w stanie zapobiec sojuszowi socjalliberalnemu z zielonym akcentem. FDP zmieniłaby obóz polityczny po raz pierwszy od 1982 roku. Sponiewierana unia CDU/CSU z niepewną przyszłością słusznie wydaje się im niezdolna do rządzenia.”

„Augsburger Allgemeine” o sporze o układ siedzeń w Bundestagu: „CDU/CSU oczywiście wcale się to nie podoba, ponieważ same chcą utrzymywać się w centrum krajobrazu politycznego. Nie lubią być spychani na prawo, nawet jeśli jest to tylko symboliczne. Spór o miejsce w sali obrad Bundestagu pomiędzy FDP a CDU/CSU może również wskazywać na to, że szanse na sojusz jamajski między tymi dwiema partiami i Zielonymi są tak naprawdę tylko teoretyczne.”

