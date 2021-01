Niemiecka prasa o Trumpie i szansie na impeachment

Dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung" stwierdza:

„Teraz także wieloletni zwolennicy Trumpa chcą jak najszybciej obudzić się z koszmaru. Godnym uwagi jest fakt, że większość opowiedziałaby się za skazaniem Trumpa. Szkopuł w tym, że w żadnym wypadku nie doszłoby do tego przed zakończeniem jego kadencji 20 stycznia. Oznaczałoby to, że Kongres usuwałby z urzędu prezydenta, który nie pełniłby już tej funkcji. Jednak za tą procedurą przemawiałoby to, że w ten sposób Kongres nie dopuściłby do tego, by Trump wyszedł z tej sytuacji bez szwanku. Poza tym w przypadku wyroku skazującego Senat może go trwale wykluczyć z każdego urzędu. Jednakże z politycznego punktu widzenia wiele przemawia przeciwko przyśpieszonemu impeachmentowi. Podobnie jak spóźnione zablokowanie prezydentowi konta na Twitterze, utwierdziłoby to miliony Amerykanów w nieufności do Kongresu, który w ich oczach wynosi się ponad naród”.

„Leipziger Volkszeitung" ocenia:

„Możliwości przepędzenia z Gabinetu Owalnego najpotężniejszego człowieka świata są bardzo ograniczone. Trump raczej nie odejdzie z własnej woli. (...) Pozostaje więc tylko ponowny proces impeachmentu, do którego dążą teraz Demokraci pod naciskiem lewego skrzydła tej partii. Starania te są uzasadnione. Ale najpóźniej od pierwszej próby w sprawie Ukrainy nie powinno się mieć złudzeń co do ich skutków".

W podobnym tonie pisze także dziennik „Mitteldeutsche Zeitung”:

„Za półtora tygodnia Trump tak czy inaczej opuści Biały Dom. Niezliczone przypadki łamania przez niego prawa i przestępstwa muszą być następnie rozpatrzone i ukarane zgodnie z prawem. Ale w ten sposób nie pokona się jego demonów. Zgadza się, że przeprowadzenie impeachmentu uniemożliwiłoby Trumpowi ponowne kandydowanie na urząd prezydenta w 2024 roku. Kto jednak na serio wierzy w to, że przepędzenie jednego człowieka rozwiąże egzystencjalny kryzys demokracji USA, ten nie zrozumiał skali tego problemu”.

Stołeczny dziennik „Die Tageszeitung-taz” komentuje:

„Prezydent USA Donald Trump mógłby podać się do dymisji, gdyby dopatrzył się w tym korzyści dla siebie. Mógłby on z powodu swojej oczywistej niezdolności do sprawowania urzędu zostać usunięty - gdyby wiceprezydent Mike Pence i inni pozostali członkowie rządu doszli jednak do tego spóźnionego przekonania i stosownie do tego działali. Izba Reprezentantów może po raz drugi postawić wobec Trumpa wniosek o impeachment, albo można go zamknąć gdziekolwiek w Białym Domu bez telefonu, internetu i innych środków komunikacji. Każda z tych możliwości byłyby lepsza od czekania, drżenia i pokładania nadziei. Ale ani jeden z tych środków, ani nawet wszystkie razem, nie mogą zasadniczo zmienić faktu, że pozostałe dziesięć dni do planowanego przekazania urzędu wybranemu prezydentowi Joe Bidenowi są czasem maksymalnego ryzyka”.