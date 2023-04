Prasa o transformacji cieplnej: zbyt wiele znaków zapytania

Zdaniem „Frankfurter Allgemeine Zeitung” za nowelizacją ustawy regulującej systemy grzewcze budynków stoją „dobre intencje, ale złe wykonanie”. I rząd koalicyjny po raz kolejny dał pokaz takiego stylu politycznego. Jak pisze dziennik: „W niecałe dziewięć miesięcy właściciele nieruchomości w imię ochrony klimatu mają przeprowadzić transformację cieplną. (...) Ogrzewania na pellet są dozwolone tylko pod pewnymi warunkami. Wywalczona przez FDP otwartość technologiczna figuruje tylko na papierze. Zobowiązania dotyczące przejścia z gazu na technologię wodorową w praktyce nie zaistnieje. Bardziej sensowne byłoby przyzwolenie na to, by zadziałał handel emisjami, co uczyni szkodliwe dla klimatu systemy grzewcze najdroższymi. Klimat na świecie wcale by nie ucierpiał, gdyby rząd podtrzymał termin rozpoczęcia projektu około 2025 roku i lepiej się do niego przygotował. Ale jak to często bywa, chodzi nie tylko o sprawę, ale i pewną symbolikę”.

Jak wskazuje „Schwaebische Zeitung", „Niemcy stoją przed gigantycznym projektem, który przyprawia właścicieli domów o bezsenne noce. Stare systemy grzewcze są do zastąpienia w 65 procentach przez energie odnawialne. W praktyce plan rządu oznacza szereg trudności. Fiasko działania koalicji rządowej nie polega na tym, że forsuje projekty, które mają służyć ochronie klimatu w Niemczech. Lecz straszny jest sposób, w jaki SPD, Zieloni i FDP pracują ze sobą i wynikające z tego błędy przy wykonaniu”.

W podobnym tonie komentuje „Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung”: „Mało gdzie problemy są tak duże, jak w przypadku egzystencjalnie ważnego ogrzewania. Bowiem państwo nie stać na hojne wsparcie, aby nie dopuścić do masowych problemów, które mogłyby doprowadzić nawet do utraty własnego domu. W szczególności dotyczy to domów osób starszych, które nie mają rezerw finansowych, ani możliwości uzyskania kredytów bankowych. Kwestia ta jest po raz kolejny nierozwiązana, co jest wysoce niezadowalające”.

Według „Rhein-Neckar-Zeitung” postępowa koalicja rządowa SPD, Zielonych i FDP już na starcie w nową erę ogrzewania zaliczyła kompletną wpadkę. „Polega ona na tym, że osobom odpowiedzialnym zdaje się brakować wyczucia w przypadku tego ogromnego finansowego przedsięwzięcia, jakim jest wymiana systemu grzewczego. Dyskusja o dotacjach, premiach i ofertach kredytowych jest kluczowa, ale fakt, że dzieje się to dopiero teraz, na końcu całego procesu, jest poważnym błędem politycznym. Zwłaszcza, że jest zbyt wiele znaków zapytania”.

