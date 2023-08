Prasa o szczycie ws. Amazonii: „brakuje konkretnych celów"

„Szczyt ws. Amazonii miał być wielkim sukcesem. Przełomem dla zagrożonej oazy lasów deszczowych” – pisze „Frankfurter Rundschau”. Jak konstatuje dalej dziennik, spotkanie jednoznacznie pokazało, że nawet państwa regionu nie są zgodne co do ochrony unikalnego biotopu i tym samym spowolnienia zmian klimatycznych. Bowiem Amazonia pochłania znaczne ilości dwutlenku węgla i odgrywa kluczową rolę dla globalnego klimatu i różnorodności gatunków. W takim przypadku nie uda się uniknąć punktu krytycznego, po którym zniszczenie lasów amazońskich stanie się nieodwracalne. Zdaniem komentatora: „Raz jeszcze ekonomia zwyciężyła nad ekologią”. Przegrani tego szczytu to Amazonia, przede wszystkim rdzenni mieszkańcy, a także społeczność międzynarodowa. Prezydent Brazylii, Lula, chciał zaprezentować „Deklarację z Belém", która mogłaby być przedstawiona na wszystkich międzynarodowych konferencjach i nawet przed Organizacją Narodów Zjednoczonych. „Jednak szczyt okazał się straconym czasem i negatywnym sygnałem dla globalnej ochrony klimatu”– czytamy.

„Berliner Morgenpost” komentuje: „Wywołane przez człowieka zmiany klimatyczne znacząco wpływają na życie planety. Tym bardziej rozczarowujący jest wynik szczytu ws. Amazonii. Osiem państw mających dostęp do jej lasów nie mogło dojść do porozumienia podczas brazylijskiego szczytu w Belém w sprawie zatrzymania procesu wylesiania. Od lat wiadomo, jak ważne dla globalnego klimatu są południowoamerykańskie lasy deszczowe. Amazonia uważana jest za najważniejsze miejsce pochłaniania szkodliwych dla klimatu emisji CO2. Eksperci ostrzegają, że wkrótce może zostać osiągnięty punkt krytyczny w zachowaniu równowagi tego wrażliwego ekosystemu. Zniszczenie obszaru Amazonii nie jest wcale odległym i abstrakcyjnym problemem. Powinniśmy zdecydowanie inwestować w ochronę lasów deszczowych. Bez nich globalna ochrona klimatu nie ma szans”.

Jak podkreśla „Rhein-Neckar-Zeitung”: „Amazonia jest słusznie nazywana 'zielonymi płucami Ziemi', a jej zniknięcie miałoby katastrofalne skutki dla światowego klimatu. Zbyt długo kraje regionu traktowały las deszczowy głównie jako skład surowców – w tym również Brazylia za rządów poprzednika Luli, Jaira Bolsonaro, który pozwalał na niekontrolowaną działalność handlarzy drewnem, rolników i poszukiwaczy złota. Fakt, że Brazylia teraz podejmuje zdecydowane działania, daje pewną nadzieję, podobnie jak obecny szczyt. Jednak brakuje konkretnych celów i wiążących zobowiązań. I tutaj stracono szansę.

Jednak ograniczanie się do wskazywania palcem na kraje Amazonii byłoby zbyt wygodne. Również Europa przyczyniła się do zniszczenia lasów deszczowych poprzez import kawy, czekolady, drewna czy paszy dla zwierząt. Według szacunków UE, w latach 1990-2020, co najmniej w 10 procentach. Dopiero od tego roku obowiązują naprawdę surowe ograniczenia importowe. Już samo to sprawia, że Europa ma obowiązek wspierać ochronę lasów deszczowych – również finansowo”.

Z kolei „Hannoverische Allgemeine Zeitung” konstatuje: „Przedkładanie przez kraje Amazonii, krótkoterminowego zysku z wycinki ponad ochronę lasów deszczowych jest przejawem krótkowzroczności i egoizmu. Gdy silnik spalinowy jest traktowany jak świętość. Kiedy ochrona klimatu jest traktowana jako luksusowy i ograniczający wolność środek, jest dokładnie na odwrót: luksusem byłoby zrezygnowanie z potrzeby ochrony klimatu. Zmiana nawyków jest nieprzyjemna? I nie jest to odpowiedni moment? Lodowce i morza nie czekają na wolny termin w kalendarzu ludzkiej populacji. A jak uciążliwe są powodzie, opadanie poziomu wód gruntowych i 40 stopni na zewnątrz”?

