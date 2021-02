Niemiecka prasa o szczycie szczepionkowym: Nie roztrwonić poparcia obywateli

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” komentuje: „W walce z pandemią państwo masowo ingeruje w swobody obywatelskie przedsiębiorców, także wówczas, gdy nie zrobili nic niewłaściwego. Może to być uzasadnione względami bezpieczeństwa, dopóki nie można tego kontrolować w inny sposób. Pod tym względem producenci szczepionek nie są jednak zwykłymi firmami. Dzięki wsparciu publicznemu opracowali środki, które mogą ratować życie i poskromić pandemię. I to jest właśnie zadanie państwa: ochrona obywateli. Zanim politycy zaczną myśleć o sterowanej gospodarce, muszą wykonać swoją pracę. Dotyczy to na przykład długości procedur wydawania zezwoleń. (...) Ale wskazywanie palcem na obowiązki i możliwości państwa w zakresie ochrony swoich obywateli nie może zaszkodzić.”

„Sueddeutsche Zeitung” przypomina wypowiedź Angeli Merkel sprzed niespełna roku, że do otwartych demokracji należy przejrzystość pracy rządów. Tylko w ten sposób ludzie mogliby to wszystko pojąć – komentuje gazeta. „Jednak niezależnie od tego, jak jasno wówczas sformułowała tę myśl Angela Merkel, tak jasne jest teraz, że federacja i landy w akcji szczepień nie sprostały temu kryterium. Szczyt szczepionkowy jest w tym sensie przynajmniej początkiem, by odtąd już wszystko robić lepiej – to bardzo potrzebny krok, by nie stracić ludzi, którzy nadal w przeważającej większości popierają postępowanie rządu. Co za kapitał w takim kryzysie, jak ten! Wciąż trzeba to sobie uświadamiać. Roztrwonienie go teraz byłoby katastrofą.”

„Handelsblatt” nie szczędzi krytyki pomysłom, by szczepienia całkowicie oddać w państwowe ręce: „Kto, jak szefowa Zielonych Baerbock, uważa, że obecne problemy związane z produkcją szczepionek można by rozwiązać, gdyby tylko państwo w końcu wzięło organizację szczepień na siebie, podważa wszelkie dotychczasowe doświadczenia. Firmy farmaceutyczne w pracach nad szczepionką na koronawirusa (również przy wsparciu finansowym państw) dokonały w dziesięć miesięcy tego, co zwykle zajmuje dziesięć lat. Jeśli ktoś wykazał się skutecznością, to właśnie one. Szczebel państwowy, w tym przypadku UE, był mocno zajęty szybkim zamawianiem szczepionek. A teraz narzeka na braki, które mają zostać naprawione przez prywatne firmy.”

„Neue Osnabruecker Zeitung” ostrzega, by nie tracić nerwów. „Im dłużej trwa pandemia, tym więcej ludzi czuje się nękanych czy wręcz uwięzionych. Im bardziej setki tysięcy ludzi bezskutecznie dobijają się o termin szczepienia, tym większe niebezpieczeństwo, że więzy solidarności zostaną zerwane. To nie może się zdarzyć. Bo kraj może się cofnąć o tygodnie i miesiące w walce z pandemią, jeśli zasady nagle przestałyby być traktowane poważnie albo gdyby doszło do protestów ulicznych, takich jak te w Holandii. Berliński szczyt w sprawie szczepień był zatem dobrą wiadomością choćby dlatego, że długo trwał. Uczestnicy bowiem zasygnalizowali: Dajemy z siebie wszystko.”

