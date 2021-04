Niemiecka prasa o szczycie szczepionkowym: czas przekonującą perspektywę

Dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung" konstatuje:

„ (...) Ważne jest jednak, aby przedstawić przekonującą perspektywę. Nie tylko po to, by zdobyć punkty u kogokolwiek, ale także po to, by nie wyjść na wroga wolności i Konstytucji. Dlatego też, w obliczu coraz szybszego postępu akcji szczepień, jest więcej niż konieczne, aby (ponownie) otworzyć się z takim samym zdyscyplinowaniem jak przy zamknięciu, ale miejmy nadzieję, że z większą inteligencją i nowatorstwem. Jeżeli można praktycznie wykluczyć ryzyko zarażenia, musi zapanować wolność. Gdy na początku pandemii chodziło o ledwie sprawdzalne koncepcje higieniczne, były jeszcze potrzebne twarde metody. Ale im więcej szczepionek i testów jest dostępnych, tym bardziej ciężar uzasadnienia spada na tego, kto silnie ingeruje w prawa podstawowe. Lockdown zawsze trzeba uzasadnić, a otwarcia - nie”.

W podobnym tonie pisze „Handelsblatt":

„Nie można na stałe odebrać praw osobom zaszczepionym. Tak więc poniedziałkowy szczyt w sprawie szczepień słusznie dotyczy tego, czy osoby zaszczepione i ozdrowieńcy powinni odzyskać swoje dawne swobody i czy obowiązują ich odstępstwa od zasad ustanowionych w 'federalnym hamulcu bezpieczeństwa'. Budzi to nadzieję na lato, ogródki piwne, kino i teatr; na normalne życie sprzed pandemii. Społeczeństwo jest nie tylko tego spragnione, ale ma do tego pełne prawo”.

Z kolei dziennik „Mitteldeutsche Zeitung" stwierdza:

„Fakt, że w debacie dominują takie pojęcia jak 'przywileje', zniekształca sposób postrzegania. Przecież ludzie nie dostają niczego za darmo. Zamiast tego, państwo musi znieść elementarne ograniczenia wolności, gdy nie można ich więcej uzasadnić powstrzymywaniem pandemii. Handel detaliczny, hotele, podróże: Jeśli coraz więcej Niemców będzie miało szansę się zaszczepić, nie będzie też prawie żadnych argumentów za wprowadzeniem zakazów dla osób uodpornionych. Zwłaszcza, że teraz szczepionkę dostają młodsze pokolenia z większą potrzebą wolności. Nadszedł więc czas, aby rządy przedstawiły swoje koncepcje. Potrzebne jest pewne wyczucie, ale także jasna perspektywa powrotu do regularnego życia publicznego w przyszłości”.

Zdaniem „Augsburger Allgemeine”:

„Jeszcze długo nie będzie mowy o dużych przyjęciach i spotkaniach towarzyskich w restauracji. W chwili obecnej może to być słuszne. Wartością jest również solidarność z osobami niezaszczepionymi. Zmienia się to w miarę jak więcej osób otrzymuje ofertę szczepień i zniesiona zostaje ich kolejność. Prawa podstawowe nie są cukierkami, które politycy mogą rozdawać, ale są mocno zakorzenione w prawodawstwie. Ostatecznie na takiej koncepcji korzysta cały kraj. Są jeszcze antyszczepionkowcy. Można ich przekonać obietnicą normalności”.

„Wola, aby wreszcie stworzyć perspektywę otwarcia dla osób zaszczepionych, jest zrozumiała, ale grozi jednak nowymi niesprawiedliwościami” - uważa dziennik „Berliner Morgenpost”. I pisze: „Przez rok twierdzono, że młodsi ludzie muszą teraz uważać na osoby starsze, aby te nie zachorowały ciężko na covid lub nawet nie umarły z jego powodu. Życie publiczne zostało więc zamknięte, do tego stopnia, że na wiele miesięcy zamykano szkoły. Teraz młodszym znów grozi, że wyjdą z niczym, ponieważ do tej pory szczepiono głównie ludzi starszych. Teraz powinni odzyskać swobody, które nadal byłyby niedostępne dla młodszych. Na swoim szczycie w sprawie szczepień premierzy muszą również to wziąć pod uwagę. Byłby to fatalny sygnał, gdyby uczniowie musieli kontynuować naukę zdalną, podczas gdy ich dziadkowie mogliby już wyjechać na wakacje”.

