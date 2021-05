Niemiecka prasa o szczepionkach na COVID-19: „Uwolnienie patentów nie wystarczy”

Dziennik „Sueddeutsche Zeitung" („SZ") zapytał o stanowisku niemieckiego rządu w debacie o uwolnienie patentów na szczepionki przeciwko koronawirusowi w celu przyspieszenia ich globalnej dystrybucji. Kanclerz Angela Merkel sceptycznie zareagowała na amerykańską inicjatywę. „Ochrona własności intelektualnej jest źródłem innowacji i musi nim pozostać w przyszłości” – powiedziała dziennikowi rzeczniczka niemieckiego rządu. „Czynnikiem ograniczającym produkcję szczepionek jest zdolność produkcyjna i wysokie standardy jakości, a nie patenty” – cytuje dalej „SZ”. „(…) Pracujemy nad poprawą zdolności produkcyjnych w Niemczech, w Unii Europejskiej, ale i na całym świecie, i robią to także zainteresowane firmy” – podkreśliła dalej rzeczniczka rządu. Również niemiecki minister rozwoju Gerd Mueller skrytykował posunięcie Waszyngtonu, domagając się, by USA pomogły w zapewnieniu produkcji szczepionek. Podobnie UE zareagowała mało entuzjastycznie na inicjatywę Waszyngtonu. Wprawdzie szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas, minister zdrowia Jens Spahn i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen manifestowali „otwarcie na dyskusję o częściowym zwolnieniu ochrony intelektualnej własności, podkreślali jednak niemal jednogłośnie, że priorytetem powinno być zwiększenie zdolności produkcyjnych” – czytamy w „SZ”.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung" pisze o propozycji Stanów Zjednoczonych, że na razie są to tylko deklaracje intencji. Z drugiej strony, należy zadać sobie pytanie, jaka jest stawka i co by to dało. „Firmy farmaceutyczne zainwestowały duże środki, aby szybko wyprodukować skuteczne szczepionki. Nie należy umniejszać ich prawa do własności intelektualnej. Zachęta do podejmowania ryzyka i dokonywania takich wyczynów musi być zachowana” – pisze dziennik z Frankfurtu. Zauważa też, że samo uwolnienie patentów nie wystarczy. „Również produkcja dobrych wyrobów na licencji nie jest trywialna. Na razie brakuje pieniędzy i woli, aby lepiej rozprowadzać istniejące szczepionki. Koronawirus jeszcze dłużej będzie zajmował świat. Będzie to wymagało produkcji w większej liczbie miejsc. Uwolnienie patentów może być tylko jednym z elementów w dążeniu do świata, w którym sprawiedliwie się szczepi”.

Regionalny dziennik „Stuttgarter Zeitung” chwali propozycję USA. „To bardzo ludzkie, by w obliczu zagrożenia chronić swoich bliskich i siebie. Najpóźniej teraz, ponieważ cel ten dla wielu ludzi w uprzemysłowionym świecie został już lub zostanie wkrótce osiągnięty, ważne jest, aby spojrzeć znowu dalej. W walce z koronawirusem «pierwszy świat» to za mało” – czytamy.

Dziennik „Koelner Stadt-Anzeiger" zauważa z kolei, że początkowo USA działały bardzo egocentrycznie, inaczej niż UE. Kanada, na przykład, na początku prezydentury Bidena otrzymała szczepionki tylko z Europy, a nie od swojego sąsiada. Teraz zaś Stany Zjednoczone pozycjonują się na nowo „Z dnia na dzień, mistrz świata w samowystarczalności zmienia się w mistrza uczynności” – pisze dziennik z Kolonii.

Gazeta „Hannoversche Allgemeine Zeitung” nawiązuje do słów amerykańskiej minister handlu Katherine Tai, która napisała, że „niezwykłe czasy wymagają niezwykłych środków”. „To, co brzmi tak technicznie, jest w rzeczywistości sensacją w zakresie polityki gospodarczej i polityki światowej”, bo prezydent Biden nie tylko nie zważał na wielki przemysł farmaceutyczny, ale zupełnie swobodnie zmienił swoje stanowisko. „Europejczycy nie popisali się, nawet jeśli szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pospieszyła dzień po tweecie Tai z oświadczeniem, że i ona jest gotowa rozmawiać o uwolnieniu patentów”.