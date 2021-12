Niemiecka prasa o szczepionce przypominającej: Nic nie jest pewne

Dziennik „Frankfurter Allgemiene Zeitung” stwierdza, że „nic nie jest pewne, zwłaszcza w czasie pandemii”. I zwolnienie wszystkich zaszczepionych trzecią dawką od testów nie da większego poczucia bezpieczeństwa, ale z pewnością więcej swobód tym, którzy na to zasługują. Jak pisze komentator, zwykle trzecie szczepienie jest czymś więcej niż szczepieniem przypominającym, ale nie wyklucza zachorowania ani przeniesienia wirusa. Jednak (...) z dużym prawdopodobieństwem chroni przed ciężkimi przebiegami zakażenia i pomaga również w powstrzymaniu nowego wariantu wirusa. Jednak zwolnienie z obowiązkowych testów (sektor opieki jest słusznie z tego wyłączony) tych obecnie najlepiej chronionych musi jednak być obserwowane i nie powinno dawać złudnego poczucia bezpieczeństwa. „Stwarza to jednak dodatkową zachętę do szczepień. Takie zachęty są nadal potrzebne, w imię wolności i bezpieczeństwa dla wszystkich” – czytamy.

Sceptycznie komentuje dziennik „Neue Osnabrücker Zeitung” konstatując: „To dobrze dla osób zaszczepionych po raz trzeci, że wkrótce już nie będą musiały być testowane w niektórych miejscach, jeśli bar jest jeszcze wciąż otwarty”. Zdaniem komentatora w obliczu nowego mutanta koronawirusa Omikronu, który już teraz szybko rozprzestrzenia się na przykład w Dolnej Saksonii, zwolnienie z testów po szczepieniu przypominającym wydaje się przedwczesne i chybione. Ci, którzy zostali zaszczepieni dwukrotnie, potrzebują jasnych wskazówek, kiedy wskazane jest trzecie szczepienie, „bez żadnych immunologicznie całkowicie kontrproduktywnych samodzielnych działań jak w Nadrenii Północnej-Westfalii, gdzie termin szczepienia przypominającego został skrócony do czterech tygodni”.

W podobnym tonie komentuje „Ostfriesen-Zeitung” pisząc: „Oczywiście, możliwość omijania zasady 2G plus (zaszczepiony, ozdrowieniec i test) jest niezwykle praktyczna. To już działa w Dolnej Saksonii”. Według komentatora jednak pozostają pewne wątpliwości. Po pierwsze, takie zwolnienie z testu powoduje powstanie pierwszej i drugiej klasy osób zaszczepionych. Po drugie, przepis (obowiązujący w całym kraju, nawet z opóźnieniem) potęguje gmatwaninę wielu zakazów i nakazów, co oprócz ograniczeń kontaktów wprowadza tylko więcej zamieszania. A po trzecie, nie jest do końca jasne, „dlaczego dawka przypominająca chroni przed zarażaniem innych, ale nie jest wystarczająco dobra, aby odwiedzić babcię lub dziadka w domu seniora bez zrobienia testu” – czytamy.

Natomiast „Rhein-Zeitung” ocenia ogólną sytuację szczepień w Niemczech komentując: „Podczas gdy miliony Niemców właśnie zapoznają się z najdrobniejszymi szczegółami oraz konsekwencjami dawki przypominającej, a pozostałe 5 do 7 procent wykrzykuje na ulicach, dlaczego uważa, że "dyktatura covidowa" jest tak odrażająca, zapominamy o milionach nieszczepionych, do których musimy pilnie dotrzeć”. I jak podkreśla dalej dziennik „chwalimy się milionem szczepień dziennie, ale często tylko 100 tysięcy z nich to pierwsza dawka szczepionki. Najpóźniej, gdy Omikron przejmie władzę, szczepionka przypominająca już nie wystarczy”. W takim razie powinno obowiązywać: szczepienie lub zarażenie wraz ze wszystkimi konsekwencjami aż do lockdownu. Dlatego trzeba szybko dotrzeć do wielu nieszczepionych ludzi, którzy są w stanie to zrozumieć. „Szczepienia muszą być dziecinnie proste. I musi to być przekazywane w prosty sposób, dlaczego ukłucie ratuje życie, własne i innych. Tylko wtedy nie stracimy tych ludzi na rzecz mniejszości fanatyków” – kończy komentator.

