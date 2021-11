Niemiecka prasa o sytuacji pandemicznej: zakłamywanie rzeczywistości

„I co teraz” – pyta dziennik „Sueddeutsche Zeitung” i stwierdza: „Można odmówić zaangażowania się w tę debatę na temat sprawiedliwości i nadal traktować pandemię jako sprawę prywatną”. W każdym razie zarówno ze strony obecnego rządu federalnego, jak i z rozmów koalicyjnych (SPD, Zieloni, FDP) słychać jedyni ciche słowa. „Nie wprowadzajmy obowiązkowych szczepień, poczekajmy, zobaczymy, nie będzie tak źle itd.” – czytamy. Zdaniem komentatora, nawet jeśli społeczeństwo i politycy będą się wymigiwać, problem nie zniknie, lecz zejdzie do poziomu szpitali i uderzy w najsłabszych i najciężej chorych w tym kraju. „Ostatecznie jednak prędzej czy później dopadnie wszystkich, jeśli rzeczywiście dojdzie do załamania intensywnej opieki medycznej” – konstatuje dziennik.

Zdaniem „Frankfurter Rundschau”: „Potrzebne są ponownie punkty szczepień zarówno do szczepień przypominających, jak i szczepień wstępnych dla osób niezdecydowanych. Nawet jeśli nie na taką skalę jak wcześniej”. Chodzi o stworzenie oferty zarówno w gabinetach lekarskich, jak i w punktach szczepień. Tylko w ten sposób można podać miliony szczepionek. „W końcu ostatecznym celem jest zapobieganie zgonom” – czytamy.

„Brak skoordynowanego wysiłku, aby przywrócić na właściwe tory szwankującą kampanię szczepień, nie ma pomysłu na masowe propagowanie szczepień przypominających i nie ma ogólnokrajowej, ścisłej strategii 2G” – wylicza „Nordbayerischer Kurier”, podkreślając trudną sytuację w kraju. A wskazując na przepełnione OIOM-y, stwierdza, że przedstawione do tej pory środki, niestety, nie świadczą o tym, że powstająca koalicja rządowa (SPD, Zieloni, FDP) zrozumiała powagę sytuacji.

W podobnym tonie pisze „Heilbronner Stimme". Zdaniem komentatora, można odnieść wrażenie, że „polityka federalna popadła w swoisty stan zakłamywania rzeczywistości”, co może okazać się bardzo niebezpieczne. Nie ma ani jasnych zapowiedzi, ani przejrzystego działania.„Zamiast tego koalicjanci marzą o zbawiennych właściwościach szybkich testów. Rozmawiają nieco o 3G w miejscu pracy, ale nie chcą nic wiedzieć o obowiązkowych szczepieniach w służbie zdrowia, które od dawna obowiązują w innych krajach” – czytamy. 2G wszędzie – tego domagają się inni, ale niczego na ten temat nie ma w propozycjach SPD, Zielonych i FDP w sprawie zwalczania pandemii.

Z kolei dziennik „Rhein Zeitung” uważa, że „Politycy muszą wreszcie realizować dalekosiężną strategię pandemiczną”. Muszą także poradzić sobie z uporem osób niechętnych szczepieniom. Gdyż łagodna presja polegająca na zniesieniu bezpłatnych testów nic nie dała. Wręcz przeciwnie, doprowadziła do gwałtownego wzrostu liczby sfałszowanych książeczek szczepień. „Niemcy muszą z tym skończyć” – czytamy.

