Niemiecka prasa o sylwestrowym wideo minister obrony: „Blamaż”

W nagraniu udostępnionym na prywatnym koncie na Instagramie, minister obrony Niemiec Christine Lambrecht (SPD) dokonuje bilansu roku 2022, podczas gdy jej słowa kilkakrotnie są zagłuszane przez wybuchające petardy. Minister mówi m.in.: „W środku Europy szaleje wojna. A dla mnie wiązało się to z wieloma szczególnymi wrażeniami (…). Wiele, wiele spotkań z ciekawymi, wspaniałymi ludźmi".

„Suedkurier” nazywa wystąpienie minister obrony blamażem i błędem, zarzucając jej brak wrażliwości. „Ale gdyby to było tylko to jedno wideo, to polityk SPD mogłaby może uniknąć szkody dla samej siebie. Jest inaczej. Urlop na wyspie Sylt, syn w rządowym samolocie: Lambrecht potknęła się o negatywne nagłówki w 2022 roku” – przypomina dziennik, dodając, że chodzi także o porażki ściśle związane z piastowanym urzędem: „Modernizacja Bundeswehry zacina się, siły zbrojne skarżą się na wadliwe wozy bojowe. Zmiana każe na siebie czekać, nie przykryje tego nawet kurtka kamuflująca. Do tej kroniki dochodzi teraz prywatnie nakręcone przesłanie noworoczne, które słusznie podsyca krytykę wobec Lambrecht. Dla niej może to być tylko zawstydzające, ale dla jej urzędu jest katastrofalne. Kto będzie w stanie poważnie traktować tę minister na arenie międzynarodowej? Kanclerz federalny będzie musiał zadziałać” – uważa gazeta z Konstancji.

Gazeta „Badische Neueste Nachrichten” porównuje noworoczne wystąpienie Lambrecht do „pocisku, który wystrzeliwuje w lufie” i podkreśla, że to wideo każe wątpić w kompetencje minister. Przypomina opublikowane przez nią prywatne zdjęcia syna podróżującego na Sylt helikopterem Bundeswehry. „W obu wypadkach można odnieść wrażenie, że minister w fatalny sposób brakuje pasji, która jest niezbędna na czele jej kluczowego resortu. Bo nie chodzi jedynie o ’symboliczne‘ uchybienia, jak SPD chce zakwalifikować najnowszy blamaż. Jest też wystarczająco dużo profesjonalnych punktów zaczepienia. (…) Scholz powinien teraz wysłać sygnał i zdymisjonować problematyczną minister” – czytamy w dzienniku z Karlsruhe.

„Leipziger Volkszeitung” komentuje: „Federalna minister obrony Christine Lambrecht rzuca się w oczy poprzez dziwactwa. Na przykład zabiera ze sobą syna na lot służbowy, pokazuje się w wysokich obcasach podczas wizyty u żołnierzy w Afryce, deklaruje, że jej koleżanka Nancy Faeser będzie następnym premierem Hesji i kręci w noc sylwestrową wideo, które ma być prywatne, ale jako wypowiedź w sprawach urzędowych nie jest prywatne i dlatego jest mierzone wedle profesjonalnych standardów. Minister obrony nie może mówić o wojnie na Ukrainie podczas sylwestrowych fajerwerków. Takie rzeczy człowiek wyczuwa.”

„Frankfurter Rundschau” bierze Lambrecht w obronę. Przyznaje, że wprawdzie Lambrecht powinna lepiej radzić sobie z różnymi wyzwaniami lub też przynajmniej lepiej komunikować się ze społeczeństwem oraz że można mieć wątpliwości, czy jest ona właściwą osobą wobec „mamucich wyzwań”, które stoją przed jej resortem. „Jednak nie można nie wspomnieć, że w polityce obronnej i zagranicznej brakuje orientacji, którą powinna wyznaczać Strategia Bezpieczeństwa Narodowego. Ale o to kłócą się kanclerz Olaf Scholz, minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock i minister finansów Christian Lindner” – podkreśla gazeta.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>