Niemiecka prasa o strategii szczepień: Trzeba ją ponownie przemyśleć

Dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung" jest zdania, że:

„Liczą się teraz: elastyczność, wyczucie proporcji i asertywność. Sztywne trzymanie się przestarzałych formalności byłoby uciążliwe nawet w normalnym trybie pracy. Zachowanie kolejności szczepień ma z zasady sens i jest dowodem człowieczeństwa. Ale nie można dopuścić do tego, żeby z powodu logistycznych niedociągnięć lub dlatego, że w przewidzianej do szczepienia grupie nie ma chętnych, szczepionki traciły ważność. Nie może obowiązywać prawo silniejszego, lecz każdy zaszczepiony jest lepszy niż żaden. Możliwość uzasadnionego odstępstwa od zalecanej kolejności nie jest samowolą, zwiększa liczbę szczepień i wzmacnia wiarę w skuteczność działania wspólnoty. Wyczucie proporcji, ale także stanowczość, są niezbędne dla zapowiadanego i wciąż pożądanego otwarcia”- pisze FAZ.

„Stołeczny „Die Welt” uważa, że tym ważniejsze jest teraz szybkie ponowne przemyślenie całej kampanii szczepień.

„Nie można bowiem przy możliwym początku trzeciej, tym razem napędzanej mutacjami, fali infekcji, dać pierwszeństwo ustalonej kolejności, zamiast całkowitemu wykorzystaniu potencjału szczepień. Niestety, w realnie istniejących warunkach musi obowiązywać zasada: lepiej w sposób nieuporządkowany, ale szybki, niż uporządkowany w niebezpiecznym, powolnym tempie. Nikt nie zyska nic na fiolce szczepionki, która w teorii trafi do właściwych ludzi, ale w praktyce będzie gnić w chłodni. Dlatego właśnie potrzebujemy teraz debaty bez tabu”.

Także dziennik „Reutlinger General-Anzeiger” odnosi się do zamieszania wokół szczepionki AstraZeneca, uważając, że błąd został popełniony już wcześniej.

„Stała Komisja ds. Szczepień wywołała wrażenie, że w przypadku AstraZeneca mamy do czynienia ze szczepionką drugiej klasy. Zapowiedź, że preparat będzie wkrótce dopuszczony także dla osób w wieku powyżej 65 lat, wydaje się teraz arbitralna. Tak nie buduje się zaufania. Wymagałoby to wiarygodnej strategii i dobrej organizacyjnie realizacji. Ale co na pewno nie pomoże, to oficjalne zaszczepienie AstraZeneką kanclerz Merkel. Mężowie stanu, którzy własnym przykładem chcą porwać masy, pasują może do Chin z czasów Mao Tse Tunga, ale nie do współczesnych Niemiec. Tutaj przedkładano by raczej informacje i wiarygodność rządu”.

Według „Stuttgarter Zeitung" fakt, że premier Badenii-Wirtembergii Kretschmann i jego bawarski kolega Söder rozważają udostępnienie pozostałych dawek dla wszystkich, brzmi logicznie - i sprawiedliwie. „Ale to właśnie kwestia sprawiedliwości może stać się problemem. Dlaczego pracownik biurowy pracujący zdalnie ma być wcześniej zaszczepiony niż kasjerka z wieloma kontaktami - tylko dlatego, że miał szczęście z infolinią? A propos: Można sobie wyobrazić chaos, gdyby wszystkie upoważnione osoby poniżej 65 roku życia zaczęły dzwonić na infolinię. Statystycznie jest ich około 51 milionów w Niemczech”.

Z kolei dziennik „Allegemeine Zeitung” porusza kwestię paszportu szczepionkowego:

„Oczywiście, w miarę postępu szczepień, będziemy również potrzebować cyfrową kartę szczepień - którą na szczęście wymusza na nas UE. Debata przeciwko karcie szczepień pokazuje, jak tendencja do egalitaryzmu w Niemczech wymyka się niekiedy spod kontroli. Nie chodzi wcale o przywileje dla zaszczepionych. Chodzi o to, by nie pozbawiać dłużej swobód tych, którzy dzięki szczepieniu chronią siebie i innych. To nie przeszłoby w żadnym sądzie konstytucyjnym. I chodzi tu o prostą logikę, że dowód szczepienia nie może być mniej wart niż szybki test - jeśli istnieje ostateczny dowód, że szczepienie chroni przed infekcją - stwierdza dziennik.

