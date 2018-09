Niemiecka prasa o skardze do TSUE: Polska utraciła zaufanie

Sueddeutsche Zeitung”: Polska utraciła zaufanie

„Polski rząd podporządkował sobie aparat wymiaru sprawiedliwości. Dlaczego mielibyśmy się tym interesować? Co obchodzi europejskich sąsiadów fakt, że kilku sędziów SN zostało odesłanych wcześniej niż planowano na emeryturę i zastąpionych przez łatwiejszych we współżyciu kolegów?” - pyta autor komentarza Thomas Kirchner.

Odpowiedź na to pytanie - zaznacza komentator – dotyczy nie tylko Polski, lecz także Węgier oraz wszystkich innych krajów należących do Unii Europejskiej, które chciałyby pójść w ślady Polski.

„Europa jest czymś więcej, niż tylko klubem państw, które współpracują w celu tworzenia wspólnego dobrobytu. To wspólnota krajów, którą zbudowano na fundamencie wartości podzielanych przez wszystkich. Należą do nich wolność wypowiedzi, wolność zgromadzeń i religii i poszanowanie pluralizmu, do czego zalicza się niezawisłość sądownictwa” – pisze Kirchner.

Brak gwarancji niezawisłości wymiaru sprawiedliwości, jak w przypadku Polski, prowadzi do likwidacji instancji, która kontroluje państwo i jego działalność – ostrzega komentator. „UE nie może tego zaakceptować” – podkreśla.

„Nie tylko dlatego, że prowadzi to do naruszenia jej fundamentów. Miałoby to też praktyczne skutki. System europejskiego prawa, a tym samym cały rynek wewnętrzny, który zapewnia Europejczykom dobrobyt, opiera się na wzajemnych zaufaniu. Bez tego zaufania system nie może działać”.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung”: nowa jakość sporu o sądownictwo

„FAZ” uważa, że skierowanie skargi do TSUE oznacza „nową jakość” sporu o wymiar sprawiedliwości.

Jeżeli Trybunał podzieli opinię KE, wówczas okaże się, czy polskie kierownictwo chce przestrzegać europejskiego prawa, czy też jest gotowe do otwartego złamania reguł, aby dążyć do państwa autorytarnego.

„Wyroku TSUE należy przestrzegać” – podkreśla komentator. „FAZ” przypomina, że przed rokiem rząd w Warszawie był bliski zignorowania orzeczenia Trybunału, chociaż chodziło wówczas „jedynie” o Puszczę Białowieską.

„Teraz chodzi o sędziów, którym silny człowiek Polski, Jarosław Kaczyński zarzucił właśnie „fobię wobec ojczyzny” – zaznacza „FAZ”.

„Mitteldeutsche Zeitung”: policzek dla PiS

Wydawana w Halle gazeta zwraca uwagę, że skierowanie skargi do TSUE jest krokiem skuteczniejszym niż forsowane dotychczas postępowanie dotyczące naruszenie praworządności na podstawie art. 7 unijnych traktatów. W tym postępowaniu Polsce groziła teoretycznie nawet utrata głosu w UE, jednak w praktyce weto innego kraju przeszkodziłoby (w ukaraniu). „Jeżeli natomiast TS skarze Polskę, to będzie ona musiała uznać wyrok. Rząd będzie musiał cofnąć kontrowersyjne obniżenie wieku emerytalnego lub w razie odmowy zapłacić karę idącą w miliardy euro” – tłumaczy komentator.

„Oba wyjścia byłyby policzkiem dla rządzącego PiS” – konkluduje komentator „Mitteldeutsche Zeitung”.

„Straubinger Tagblatt”: "irytująca obojętność Polaków"

Ukazująca się w Straubingu gazeta zastanawia się, czy ewentualne sankcje nie spowodują, że szerokie kręgi polskiego społeczeństwa poprą eurosceptyczny rząd w Polsce. „Decydującą rolę odegra polskie społeczeństwo obywatelskie. To ono musi walczyć o swoje prawa i o trójpodział władz” – pisze autor. Jego zdaniem, polskie społeczeństwo przygląda się konfliktowi z „irytującą obojętnością”.

Materiały o decyzji KE o skierowaniu skargi przeciwko Polsce ukazały się też w głównych wydaniach wiadomości obu publicznych stacji telewizyjnych ARD i ZDF.