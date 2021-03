Niemiecka prasa o sankcjach wobec Chin: „polityka symboli“

„Handelsblatt” komentuje: „Konkretnie chodzi o zakazy wjazdu i zamrożenie aktywów czterech członków chińskiego rządu i jednej instytucji. Po raz kolejny uwidacznia się słabość europejskiej polityki wobec Chin: minimalny konsensus, który nikogo nie krzywdzi i dlatego niczego nie zdziała. Jednak polityka symboli nie może zastąpić spójnej strategii wobec Chin. Taka strategia staje się jednak tym ważniejsza, im bardziej firmy dostają się w tryby polityki zagranicznej, dla której konkurencja systemów i związana z tym walka o wartości nabierają znaczenia”.

„Najwyższy czas, aby Unia Europejska zrobiła coś w sprawie masowych prześladowań Ujgurów i innych grup etnicznych w Chińskiej Republice Ludowej” – domaga się „Reutlinger General-Anzeiger” i podkreśla, że „występowanie w sprawie obrony praw człowieka z jednej strony, a potem pozwalanie na ich naruszanie” to rzeczy, które do siebie nie pasują. „Sytuacja uciśnionych w Państwie Środka z pewnością nie ulegnie poprawie wraz z uchwalonymi wczoraj sankcjami UE, bo dotyczą zaledwie niewielkiej grupy osób. Jest to jedynie polityka symboli. Ale też więcej nie da się wyegzekwować w UE, Chiny są zbyt ważnym partnerem handlowym”.

Innego zdania jest „Nuernberger Zeitung”, podkreślając, że uchwalenie sankcji dowodzi, iż UE traci hamulce: „Nawet partner gospodarczy musi liczyć się z tym, że jego żałosna polityka w zakresie praw człowieka już nie pozostanie niezauważona. W tym celu konieczne było wycelowanie tego nowego instrumentu dokładnie przeciwko tym, którzy ponoszą odpowiedzialność za sytuację na miejscu. Czy to się sprawdzi, nie sposób przewidzieć. Ale warto spróbować”.

W podobnym tonie pisze „Ludwigsburger Kreiszeitung". „Decyzja UE o nałożeniu sankcji na Pekin wskazuje na fundamentalną zmianę. Zachód się przegrupowuje: jako wspólnota wartości krajów demokratycznych, której nie da się tak łatwo kupić i która nalega na przestrzeganie prawa międzynarodowego”. Jednocześnie gazeta zauważa: „Samo zamrożenie aktywów kilku sługusów dyktatury nie jest niczym więcej niż tylko symbolem. Teraz Zachód musi dążyć do opracowania wspólnej strategii, która będzie przewidywać bardziej skuteczne środki. Jest całkiem możliwe, że niektóre interesy także w niemieckich firmach nie będą szły tak, jak dotychczas”.

