Niemiecka prasa o sankcjach UE wobec Rosji: Moskwa jest nieprzewidywalna

Dziennik „Nuernberger Zeitung” pisze:

„Utwierdza się wrażenie, że Moskwa może bez skrupułów prowokować Zachód, a następnie znieść kilka żenujących sankcji, lekceważąc w ten sposób raz po raz UE. Nie ma żadnych oznak tak zaklinanego partnerstwa. Zamiast tego rosyjskie przywództwo podsyca konflikt, gdzie tylko może i zmierza bardziej czy mniej otwarcie do stanu, który trafnie odpowiada obrazowi zimnej wojny. Rosnąca izolacja Rosji w towarzystwie tych największych nie może leżeć w interesie Kremla? A może jednak?”.

W podobnym tonie komentuje „Rhein-Zeitung”:

„Rosyjskie przywództwo podsyca konflikt, gdzie tylko może. Jest to niezrozumiałe, przede wszystkim dlatego, że Moskwa rzeczywiście potrzebuje partnerów w czasach, kiedy równowaga międzynarodowa ulega coraz większemu przesunięciu. Co więcej, przy swojej niewielkiej spójności Europa oferuje wystarczająco dużo punktów wyjścia do współpracy, z której skorzystałaby również Rosja. Obecnie nie ma jednak ram dla konstruktywnego dialogu. Moskwa pozostaje nieprzewidywalna”.

Z kolei w „Augsburger Allgemeine” czytamy:

„Jeśli przywództwo w Moskwie rzeczywiście jest zainteresowane konstruktywnym współistnieniem z Europejczykami, jak podkreślił ambasador Kremla w Brukseli, nic nie stoi na przeszkodzie. Wystarczy wypuścić Nawalnego, zaprzestać brutalnych ataków policji na ruch demokratyczny i usiąść z UE do stołu. Tak jak to się robi między partnerami”.

„Mitteldeutsche Zeitung” uważa, że „mimo podejmowanych w ostatnich latach prób odwodzenia Kremla od jego linii, prezydent Władimir Putin i jego świta nie ustają w działaniach. Obraźliwe potraktowanie w Moskwie wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych było tylko jednym z oczywistych przykładów”.

Natomiast „Straubinger Tagblatt/ Landeshuter Zeitung” konstatuje:

Co znamienne, unijni dyplomaci podkreślali (...) przede wszystkim jedność 27 państw członkowskich. Brzmi to tak, jakby reakcje Wspólnoty na postępowanie Moskwy w sprawie krytyka Kremla Aleksieja Nawalnego były ważniejsze niż to, co można osiągnąć coraz to nowym wbijaniem szpilek. Czy spójność jest tak krucha, że trzeba ją przedkładać nad taką okazję? Potrzebna jest polityka, która spowoduje zmiany w Rosji”.

