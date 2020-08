Niemiecka prasa o rosyjskiej szczepionce na Covid-19: ludzki eksperyment

Dziennik „Frankfurter Rundschau" komentuje:

„Gdyby rosyjskim naukowcom rzeczywiście udało się opracować skuteczną i bezpieczną ochronę przed Covid-19, byłoby to sensacją, ponieważ znacznie by wzrosły szanse na zażegnanie pandemii. Co więcej spełniliby życzenie prezydenta Putina, aby być pierwszym krajem mogącym zaprezentować substancję, której poszukuje cały świat. Jednak ostrożnie! Zgodnie z tym, co wiadomo, osoby odpowiedzialne za poszukiwanie czynnej substancji nie były w stanie dotrzymać wszystkich niezbędnych etapów przy opracowywaniu szczepionki. W tak krótkim czasie nie było to możliwe. Co więcej, szczepionka nie została przetestowana na dostatecznej liczbie osób. Dlatego można tylko doradzać wszystkim potencjalnym klientom, by stosowali produkt z powściągliwością. Ponieważ mogą w ten sposób zagrozić ludzkiemu życiu, zamiast je chronić”.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung" pisze:

„To, co stoi za rzekomym zezwoleniem Putina, to gigantyczny ludzki eksperyment. Kreml nie chciał czekać nawet na zapowiedziane na początku czerwca sześć miesięcy testów w dwóch etapach: test bezpieczeństwa i test skuteczności na 38 ochotnikach. Nie ma przekonujących danych klinicznych, przynajmniej nie są one opublikowane. Dla Putina musi wystarczyć, jeśli może zapewnić, że jedna z jego córek miała wstrzykniętą szczepionkę i dobrze ją zniosła. W ten szczególny sposób zdyskredytowała się elita medyczna Putina. Ostatecznie niezbędne zaufanie do szczepionki może zostać zbudowane dopiero wtedy, gdy informacje będą gromadzone przez wiele miesięcy, bez względu na interesy polityczne czy kryteria rynkowe”.

Zdaniem „Nordbayerische Kurier":

„W globalnym wyścigu o szczepionkę, Moskwa pali się do zwycięstwa, by pokazać Zachodowi i Chinom, jak to się robi. Zgadza się, że w tej rozgrywce uczestniczy też Donald Trump. Tylko że to nie polepsza sprawy. Korona pogrąża systemy opieki zdrowotnej i gospodarki na całym świecie w głębokim kryzysie. Jedynym wyjściem jest więc międzynarodowa współpraca – innym słowy przeciwieństwo geostrategicznego pokera o władzę dwóch niedemokratycznych (Putin) i niekompetentnych (Trump) polityków”.

Dziennik „Pforzheimer Zeitung" konstatuje:

„Pandemia uderzyła w Rosję mocniej niż sugerowałyby to oficjalne dane liczbowe. Do tego dochodzi załamanie rosyjskiej gospodarki i szerzące się ubóstwo. Zatem pasuje, że Putin może teraz zaprezentować się w roli, którą sobie upodobał: zbawcy. Tego mu właśnie trzeba. Wiele mówi także nazwa, którą Rosjanie nadali szczepionce: Sputnik V. To w rosyjskim pojęciu wspomnienie lepszych czasów. Przypomnienie Związku Radzieckiego jako pierwszego narodu, który wyruszył w przestrzeń kosmiczną i w badaniach odgrywał czołową rolę. Ale te czasy dawno minęły. A że Moskwa próbuje teraz je ożywić za pomocą nazwy szczepionki, może być zrozumiałe. Jednocześnie pokazuje, o co tak naprawdę chodzi: o politykę symboliczną dla własnego narodu”.

