Niemiecka prasa o refundacji homeopatii: wiara to za mało

Niemieckie dzienniki komentują dziś (12.01.2024) zapowiedź ministra zdrowia Karla Lauterbacha, że leki i metody homeopatyczne nie będą już refundowane przez kasy chorych. Jak ocenia „Sueddeutsche Zeitung” („SZ”), inicjatywa ta to przykład, że minister zdrowia nie obawia się konfliktów. „Lauterbach obrał kurs na konfrontację z klientelą, której można wiele sprzedać, jeżeli tylko dość natrętnie przekona się ją takimi słowami, jak łagodny, naturalny czy holistyczny. Zwłaszcza wśród lepiej zarabiających mieszkańców miast oraz tych rzekomo mądrzejszych, potencjalnego lewicowo-zielonego elektoratu, jest wielu zwolenników tych globulek” – pisze „SZ”.

Tymczasem w przypadku homeopatii „łagodny” oznacza „nieskuteczny”, „naturalny” to „dość niezwykła etykieta dla składników takich, jak arsen, fosfor i jad węża, a ‚holistyczny’ to wymówka”. „Argumenty przeciwko homeopatii są jasno wyłożone na stół. Efekty placebo albo tłumaczenie, że ‚mi to pomogło’ nic tu nie zmieniają” – dodaje dziennik, wskazując, że podobne argumenty mogą dotyczyć skuteczności diety czekoladowej.

Medycyna to nauka

„Sueddeutshe Zeitug” przypomina, że zgodnie z inicjatywą ministra zdrowia refundacji mają podlegać te środki, których działanie i skuteczność zostały udowodnione naukowo. W ocenie gazety propozycja ta jest słuszna. Choć kwoty płacone za homeopatię w ramach programów ubezpieczeń zdrowotnych nie są wysokie, to „nawet ta niewielka suma jest marnowana”.

W opinii gazety „Stuttgarter Nachrichten” niemiecki rząd ma obecnie do rozwiązania wystarczająco dużo konfliktów. „Dlaczego zatem minister zdrowia Karl Lauterbach otwiera kolejne pole bitwy swoją inicjatywą, by homeopatia nie była wkrótce finansowana przez kasy chorych? To proste, bo chodzi mu o zasady, a nalegając na to, ma rację” – ocenia dziennik ze Stuttgartu.

Niemiecki minister zdrowia Karl Lauterbach Zdjęcie: Chris Emil Janßen/Imago Images

„Medycyna to nauka, a nauka zobowiązuje do kategorycznego opierania się na dowodach. Oznacza to, że leki i procedury leczenia muszą mieć udowodnioną skuteczność, poza efektami placebo (…) Homeopatia nie może dostarczyć takiego dowodu” – pisze.

Symboliczne oszczędności

Z kolei według gazety „Suedwest Presse” z Ulm w przypadku homeopatii może być tylko „tak albo nie”. „Albo wierzy się w jej działanie, albo uważa się ją za kompletny nonsens. To, że minister zdrowia Karl Lauterbach, który lubi mówić o opartej na nauce polityce, kwestionuje korzyści z pastylek, nie jest zaskoczeniem. Ale zaskoczeniem jest raczej to, że akurat teraz chce on zakazać kasom chorych refundowania środków homeopatycznych” – pisze dziennik.

Jak dodaje, można oczywiście, tak jak Lauterbach, wyrażać opinię, że homeopatia jest nieskuteczna z medycznego punktu widzenia. „Jednak sprzedania tego jako pomoc w finansowej stabilizacji systemu ubezpieczeń zdrowotnych jest zuchwałością. Kasy chorych wydały ostatnio 49 mld euro przez jeden rok na leki – z czego siedem milionów na homeopatię” – wskazuje gazeta. „Kilka pastylek mniej nie uratuje finansów kas chorych” – dodaje.

Za homeopatię trzeba płacić samemu

„Nuernberger Zeitug” zauważa zaś, że nawet jeśli Lauterbach przeforsuje swoją propozycję, to przecież homeopatia nie zostanie w Niemczech zakazana. „Kasy chorych zapewne stworzą rynkowe modele zdrowotnych ubezpieczeń uzupełniających, aby

zatrzymać pacjentów, którzy sięgają po globulki i tym podobne produkty, albo przyciągnąć nowych klientów. Oni i tak są gotowi za nie zapłacić” – ocenia gazeta z Norymbergi.

Także „Reutlinger General-Anzeiger” stwierdza, że oszczędności wskutek skreślenia refundacji homeopatii przez kasy chorych jest niczym więcej niż kroplą w morzu potrzeb. „Mimo to jest to sygnał, że kryteria naukowe maja pierwszeństwo przed wiarą. I formułuje jasne standardy, traktując wszystkie leki równo. Oprócz tego, nie jest też tak, że homeopatia zniknie. Trzeba będzie tylko samemu za nią zapłacić. Tak jak teraz płaci się za dodatkowe świadczenia u lekarza, jeżeli chce się je uzyskać. To uczciwa umowa” – pisze gazeta.

Podobną opinię wyraża „Landshuter Zeitung”, która ocenia, że inicjatywa ministra jest właściwa mimo niewielkich oszczędności. „Ze względu na koszty kasy chorych nie płacą dziś za niektóre rzeczy, które rzeczywiście są skuteczne. I oszczędza się wszędzie, gdzie to możliwe. Dlatego nie należy refundować czegoś tylko dlatego, że ludzie w to wierzą” – ocenia lokalna gazeta.

