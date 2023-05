Niemiecka prasa o reformie ubezpieczenia pielęgnacyjnego

„Terminową realizacją reformy ubezpieczenia pielęgnacyjnego koalicja rządowa udowadnia swoją zdolność do działania” – stwierdza „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. I dodaje: „Jednak samo to nie stanowi gwarancji jakości dla ustawy, która przede wszystkim jest kolejnym prowizorycznym rozwiązaniem dla obowiązkowego ubezpieczenia pielęgnacyjnego i jest zgodna z wyrokiem konstytucyjnym. W ten sposób koalicja przekaże wystarczające środki na pokrycie niektórych obietnic dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych oraz przetrwa tę kadencję wyborczą. Czyli postępuje w sposób, który zarzuca gospodarce w przypadku ochrony klimatu: działa w sposób krótkowzroczny. Odmawia, tak jak wcześniej rząd Merkel, trudnego zadania, by szukać trwałych rozwiązań. Tymczasem pilnie potrzebna jest uczciwa debata na temat tego, jakie zadania i cele powinno spełniać na dłużą metę ubezpieczenie pielęgnacyjne. Wraz ze wzrostem liczby osób wymagających opieki rosną także oczekiwania co do jej jakości”.

„Neue Osnabrücker Zeitung” pisze: „Na odpowiedź nadal czeka pytanie, jak radzić sobie w przyszłości z katastrofalną sytuacją finansową ubezpieczenia pielęgnacyjnego. Koalicja rządowa SPD, Zielonych i FDP miała być koalicją ‘postępu' – odważną i zdeterminowaną. Jeśli jednak postęp rozumiany jest jako coś więcej niż tylko wydawanie pieniędzy, których źródło na dłuższą metę pozostaje niejasne, to w obecnej reformie nie może być mowy o takim postępie. To, co zostało przyjęte większością głosów partii rządzących, zapewni finansowe zabezpieczenie ubezpieczenia pielęgnacyjnego do 2025 roku. Ale co potem? Kolejny rząd ponownie będzie musiał zmierzyć się z tym problemem”.

W podobnym tonie komentuje „Junge Welt” z Berlina: „Rząd spartaczył kolejny projekt, który chełpliwie zapowiedział jako ‘reformę'. Przyjęcie ustawy o wsparciu i odciążeniu opieki pielęgnacyjnej stworzyło co najwyżej bardzo krótkotrwały oddech finansowy w notorycznie źle wyposażonym systemie ubezpieczenia pielęgnacyjnego. Nieznaczne zwiększenie obciążeń dla ubezpieczonych, nieznaczne zwiększenie funduszy, zwłaszcza na opiekę domową, to w zasadzie wszystko, co można powiedzieć o tej 'reformie'”.

Z kolei „Kölner Stadt-Anzeiger" wskazuje: „To nie jest reforma nawet w najmniejszym wydaniu. Oczywiście, stawki opieki zostaną podniesione, ale nie pozwoli to nadrobić nawet w minimalnym stopniu wzrostu cen w ostatnich latach, co w zasadzie prowadzi do dewaluacji świadczeń z zakresu opieki. W konsekwencji osoby potrzebujące opieki w domu coraz mniej mogą liczyć na pomoc. A udziały własne w domach opieki sięgną zawrotnych sum. System ubezpieczenia pielęgnacyjnego, który nie chroni nawet przed koniecznością korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, nie powinien więcej nosić tej nazwy”.

