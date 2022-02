Niemiecka prasa o Putinie: „Zniszczył wszystko na wiele lat“

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“: „Apel prezydentów Litwy i Polski, by nadać Ukrainie status kraju kandydującego do UE zasługuje na poważną dyskusję. Argumenty przeciwko temu są (…) wręcz oczywiste: w wielu obszarach (...) konieczne zmiany nie dokonały się na tyle daleko, by negocjacje akcesyjne były już w zasięgu ręki. W normalnych okolicznościach lepiej byłoby rozmawiać z Ukrainą o konkretnych planach reform, zamiast tracić czas i energię na debatę o statusie kandydata. Ale czasy nie są normalne. Unijna odpowiedź na agresję wobec Ukrainy nie może ograniczać się do sankcji wobec Rosji. Musi być także ukierunkowana na wzmocnienie odporności Ukrainy – militarnej, politycznej, gospodarczej i społecznej”.

„Mitteldeutsche Zeitung” z Halle: „Rząd niemiecki stoi przed gruzami swojej polityki wobec Rosji. To, że od początku była ona błędna, to nonsens. Próba, by poprzez zacieśnienie stosunków gospodarczych silniej zintegrować Rosję, mogła się udać i przez dłuższy czas właśnie tak było. Tani gaz za grube euro, a za które z kolei można było kupić produkowane w Niemczech samochody, maszyny i urządzenia; ten model miał swój urok. Berlin był nawet gotów w imię tego pogodzić się z oburzeniem Europy Wschodniej i amerykańskimi wątpliwości wobec sojuszniczej lojalności Niemiec. Putin teraz zniszczył to wszystko na wiele lat“.

„Allgemeine Zeitung“ z Moguncji: „Przynajmniej na jakiś czas zasada współpracy i współdziałania z Rosją na rzecz bezpieczeństwa i pokoju stała się nieaktualna. Dopóki Putin będzie kierował losami swojego imperium, dopóty pomóc może jedynie stanowczy opór. Nie ma już miejsca na własną politykę wobec Rosji; Niemcy muszą dołączyć do falangi NATO i UE. Przed nami pilne zadanie, by szybko pokonać zależność energetyczną od Rosji. Są to ponure perspektywy i wielkie wyzwania. Należy jednak podkreślić: Nikt nie mówi o działaniach militarnych przeciwko Rosji, ale od przyzwoitego współistnienia w Europie jesteśmy tak daleko, jak nie byliśmy od kilkudziesięciu lat”.

„Stuttgarter Zeitung“: „Koniec historii, ogłoszony przez amerykańskiego politologa Francisa Fukuyamę po upadku Związku Radzieckiego, już minął. Historia zaczyna się od nowa, a tuż za progiem stoi nowa zimna wojna”.

„Suedkurier“ z Konstancji: „Putin sam sobie zablokował drogę do znalezienia wyjścia poprzez negocjacje. Po co jednak negocjować w sprawie brutalnego oderwania obszarów we wschodniej Ukrainie, tym bardziej że prorosyjscy separatyści kontrolują tam tylko kilka miast i wsi. W innych nadal stacjonuje armia ukraińska i w żadnym razie nie ustąpi bez walki. Ten region to beczka prochu, a Putin trzyma zapalniczkę przy loncie, ponieważ chce wysadzić w powietrze cały porządek bezpieczeństwa w Europie. Rosja postrzega siebie jako światowe mocarstwo, które oszustwem zostało pozbawione przez Zachód wiodącej roli po upadku muru berlińskiego. Teraz jej prezydent ryzykuje wojnę, aby zmienić bieg historii".

„Heilbronner Stimme“: „Zachód i rząd niemiecki są bezsilne. Obecne wstrzymanie gazociągu Nord Stream 2 jest właściwe. Byłoby jednak lepiej w ogóle go nie budować, tylko posłuchać tych, którzy krytykowali uzależnienie od rosyjskiego widzimisię. Najwyższym priorytetem jest teraz ochrona ludności ukraińskiej przed wojną. Na dzisiejszym specjalnym szczycie UE Niemcy muszą zaoferować pomoc humanitarną, skoro nie mogą udzielić (Ukrainie – red.) pomocy wojskowej”.

„Nordbayerischer Kurier“ z Bayreuth: „Ta decyzja (o wstrzymaniu Nord Stream 2 – red.) uderza boleśnie we władze w Moskwie, nawet jeśli te chcą sprawiać przeciwne wrażenie. W obecnej sytuacji nie można sobie wyobrazić takiego rozwoju sytuacji, że pewnego dnia gaz jednak popłynie tą rurą”.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>