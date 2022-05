Niemiecka prasa o propozycji ministra pracy: dobre intencje

„Pieniądze na ochronę klimatu, uzgodnione w porozumieniu koalicyjnym, to zasadniczo dobry pomysł” – pisze „Handelsblatt”. Ma to na celu złagodzenie rosnących cen emisji CO2 i stworzenie zachęt do oszczędzania energii. „Zapewnienie równowagi społecznej w tym procesie ma sens, ponieważ walka ze zmianami klimatycznymi idzie w parze z walką o podział środków”. Jednak, jak wskazuje dziennik, „w nowej propozycji Heila nie chodzi o klimat, lecz o przypodobanie się wyborcom". I zarzuca mu, że „tylnymi drzwiami zamienia pieniądze przeznaczone na ochronę klimatu na pakiet pomocowy dla osób cierpiących z powodu wysokich cen energii”. Zdaniem komentatora chodzi o działania motywowane politycznie: SPD uważa, że przegrała wybory w NRW, ponieważ w niewystarczającym stopniu podnosiła kwestię inflacji. „Dlatego przed wyborami w Dolnej Saksonii socjaldemokraci chcą szybko rozdać nowe środki uspokajające”.

Zdaniem „Berliner Zeitung” pokazuje to przede wszystkim, że „koalicja rządowa musi najpierw sama określić, czego chce”. Podczas gdy minister spraw społecznych mówi o inwestowaniu miliardów, minister finansów Christian Lindner twierdzi, że SPD „nie zapomniała o polityce redystrybucji i chce reformy płac oraz podatku dochodowego”. Zdaniem komentatora brzmi to jak kampania wyborcza, a nie jednolite rządy. „Dotychczasowe próby osiągnięcia prawdziwie trwałej i sprawiedliwej pomocy społecznej nie były przekonujące”.

Z kolei „Stuttgarter Nachrichten” uważa za zarozumiały fakt, że minister pracy Heil uwzględnia w swoim modelu mechanizm społeczny. „Ci, którzy zarabiają mniej, przeznaczają większą część swoich dochodów na koszty energii” – pisze dziennik. I ostrzega, że należy zadbać o to, by „dobre intencje nie przerodziły się w biurokratycznego potwora”. Niebezpieczeństwo wiąże się z pieniędzmi przeznaczonymi na ochronę klimatu. Unia chadecka słusznie zauważa, że zniesienie podatku od energii elektrycznej byłoby prostszą alternatywą, która przyniosłaby korzyści również przedsiębiorstwom.

„Obiektywnie rzecz biorąc, koalicja SPD, Zielonych i Wolnych Demokratów zainicjowała wszelkiego rodzaju działania mające na celu przeciwdziałanie inflacji” – wskazuje „Koelner Stadt Anzeiger” i wymienia: ryczałt energetyczny w wysokości 300 euro dla wszystkich osób zatrudnionych, jednorazowy dodatek na dziecko w wysokości 100 euro, bilet za dziewięć euro, zniżka na paliwo do benzyny i diesla oraz dodatki dla osób korzystających z Hartz IV. I proces ten odbył się za porozumieniem wszystkich trzech partii. „Oczywiście inicjatywa Heila świadczy o tym, że jeszcze nie został osiągnięty główny cel: przekazanie pieniędzy tym ludziom, którzy ich rzeczywiście potrzebują” – czytamy.

Natomiast „Suedwest Presse” jest zdania, że „minister pracy Hubertus Heil musi również powiedzieć, skąd zamierza pozyskać niezbędne miliardy”. Finansowanie za pomocą nowego zadłużenia byłoby całkowicie błędne. „Dlatego nie należy składać żadnych wielkich obietnic bez dokładnego wyliczenia, skąd mają pochodzić pieniądze” – pisze regionalny dziennik z Ulm.

