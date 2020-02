Niemiecka prasa o prawyborach demokratów w Iowa: "Prezent dla Trumpa"

Stan Iowa jak pierwszy przeprowadził prawybory w obecnej kampanii prezydenckiej w USA. Brak właściwej organizacji i mnóstwo nieścisłości spowodowały chaos w podaniu prawidłowych wyników i wyłonionych kandydatów. Większość publicystów uznała to za obrót spraw niezwykle korzystny dla Donalda Trumpa.

„Frankfurter Rundschau" zauważa:

„Wybór kandydata amerykańskich Demokratów (na prezydenta, red.) miał być początkiem szturmu na Biały Dom, tymczasem wygląda on jak dowód ich nieporadności. Partia, która posądza urzędującego prezydenta o to, że dopuścił się niezgodnych z prawem manipulacji podczas wyborów, musi być zdolna bezbłędnie zorganizować prawybory. Już w 2016 roku zwolennicy starego lewicowca Berniego Sandersa czuli się wyhamowani przez partyjny establishment Demokratów. Każdy przejaw organizacyjnej nieporadności będzie teraz odpowiednio przez nich interpretowany. Tam, gdzie w walce przeciwko groźnemu autokracie powinna panować jedność, zasiano ziarno niezgody i waśni.

Jednocześnie wyszedł na jaw jeszcze inny, większy problem Demokratów. Ich dotychczasowy faworyt, Joe Biden, wypadł gorzej niż oczekiwano. Ten 77-latek nie ma osobistej ani politycznej siły, aby zmobilizować swój elektorat do strącenia Trumpa z urzędu. Co teraz nastąpi, jest sprawą otwartą. Na razie pewne jest tylko to, że zwycięzca w prawyborach Partii Demokratycznej nazywa się Donald Trump”.

„Aachener Zeitung" z Akwizgranu pisze:

„Wyborczy chaos jest symbolem kryzysu całego systemu. Świat spogląda na kraj, który chce być wzorem do naśladowania, ale w którym zaufanie do sprawnego działania demokracji doznało poważnego uszczerbku. Nie jest tu bez winy przede wszystkim sam Donald Trump, przeciwko któremu postępowanie ws. impeachmentu zostanie dziś prawdopodobnie zakończone”.

Zdaniem „Westfaelische Nachrichten" z Muenster:

„Gorzej dla amerykańskich Demokratów być już nie mogło. Akurat ich premiera wyboru kandydata na urząd prezydenta USA, o której trąbiono od tygodni, i w którą wpakowano miliony dolarów, okazała się zawstydzającym fiaskiem. Takie wpadki wyborcze skutkują w epoce cywilizacji obrazkowej pojawieniem się od razu najrozmaitszych teorii spiskowych i zdjęć dokumentujących zaistniały chaos, który grozi Demokratom, że się w tym wszystkim pogubią. Trump wykorzysta teraz każdą okazję, żeby utrzeć za to nosa Demokratom, tym bardziej, że to oni przecież chcą go usunąć z urzędu za domniemane manipulacje wyborcze“.

W opinii „Reutlinger General-Anzeiger":

„To wszystko stanowi nadzwyczajny prezent wyborczy, który Partia Demokratyczna wręczyła Donaldowi Trumpowi w stanie Iowa. Ten mały stan jest miejscem startu amerykańskich prawyborów i to tu właśnie ubiegający się o prezydenturę starają się nabrać rozpędu do długiego wyścigu do Białego Domu. Ale zamiast zaprezentowania swojego kandydata w pełni blasku i chwały, Demokraci tylko się ośmieszyli. Głosowanie w Iowa zakończyło się chaosem. Po pierwszym przeliczeniu głosów nie mogli przedstawić żadnego wyniku swoich prawyborów. W ten sposób Demokraci zaprzepaścili okazję do zaprezentowania się jako partia, która potrafi wyłonić kandydatów mających odpowiednie kwalifikacje do objęcia urzędu prezydenta USA”.

„Koelner Stadt-Anzeiger" konkluduje:

„Gdy obecny chaos zostanie wreszcie przezwyciężony, może okazać się, że Demokraci mają do pokonania znacznie poważniejszy problem. Ich dotychczasowy faworyt Joe Biden osiągnął o wiele gorszy wynik niż się tego spodziewano i chyba nie ma w sobie dość siły, aby wezwać wyborców do strącenia Donalda Trumpa z urzędu. Kierownictwo Partii Demokratycznej nie będzie mogło się długo bronić przed przyjęciem do wiadomości tej gorzkiej prawdy. Na razie, choć pewnie trudno jest mu się z tym pogodzić, zwycięzcą prawyborów w Iowa okazał się Donald Trump”.

