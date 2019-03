Niemiecka prasa o podwyżce płac w budżetówce: „wątpliwy kompromis”

Dziennik „Frankfurter Rundschau” pisze: „Porozumienie ws. zatrudnionych w budżetówce oznacza, że zarówno kobiety jak mężczyźni powinni otrzymać na przestrzeni 33 miesięcy o osiem procent więcej pieniędzy. Na usta ciśnie się pytanie, czy tym sposobem osiągnięte zostanie to, co obiecują sobie ekonomiści, związki zawodowe i politycy: że praca w służbach publicznych stanie się bardziej atrakcyjna, zwłaszcza, że pilnie potrzebne są młode kadry. Tysiące zatrudnionych uda się w następnych latach na emeryturę. Dzięki układowi zbiorowemu rządy landowe zyskują głównie na czasie, a ministrowie finansów mogą pozostać w swojej wygodnej strefie założeń. Fatalne jest to, że odroczone zostaną ekstremalnie ważne podstawowe kwestie: jak uczynić sektor publiczny w czasach cyfryzacji bardziej wydajnym? Jak zapewnić długotrwale interes ogólny? Z tej perspektywy patrząc, jest to wątpliwy kompromis”.

Natomiast regionalny dziennik „Weser-Kurier” jest zdania: „To niewątpliwie bardzo dobry wynik. (..) To porozumienie jest szczególnym sygnałem, ponieważ wzmacnia także poszczególne grupy zawodowe, na co zasłużyły. Wyraźne podwyższenie statusu personelu opieki medycznej, także w przypadku początkujących, jest ze względu na braki personelu w tym sektorze bezwzględnie zalecane. To samo dotyczy pracowników opieki społecznej oraz placówek wychowawczych. A kraje związkowe? Muszą ostatecznie sfinansować porozumienie szacowane na siedem miliardów euro. Jednak dzięki większej konkurencyjności oraz sprawiedliwym płacom również i one skorzystają na tym”.

„Berliner Morgenpost” konstatuje: „Dla Berlina i innych krajów związkowych porozumienie to oznacza spore obciążenie. 600 mln euro więcej kosztów personalnych rocznie, 1,8 mld do 2021 r, jeśli uwzględni się równocześnie podwyżki dla urzędników. Ogranicza to wyraźnie pole manewru w innych sektorach. Czasy, kiedy państwo miało miliardowe nadwyżki, minęły. Jednocześnie nie da się uniknąć podwyżek dla pracowników. Zrównanie wynagrodzeń przedszkolanek w służbie krajów związkowych z poziomem w gminach było w Berlinie i Brandenburgii konieczne. Pozytywne jest to, że trzyletni okres realizacji zapewni spokój, jeśli chodzi o strajki”.

„Pełen szacunek. Kilka strajków ostrzegawczych wystarczyło, by skłonić kraje związkowe do ustępstw” – komentuje dziennik „Neue Osnabrücker Zeitung". „Verdi uzyskał dla służb publicznych godziwe porozumienie zbiorowe. Wynagrodzenia powinny do 2021 r. wzrosnąć stopniowo o osiem procent. Nic dziwnego, że 67-letni szef związku zawodowego Verdi Frank Bsirske wiwatuje z powodu spektakularnego wyniku. To majstersztyk na koniec jego kariery. Dla pracowników administracji państwowej, ale także dla nauczycieli i przedszkolanek, to dobra wiadomość. W końcu skorzystają oni z długo utrzymującego się ożywienia gospodarczego”.