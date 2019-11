Niemiecka prasa o podatku solidarnościowym: Chadecy znów skapitulowali przed SPD

„Frankfurter Algemeine Zeitung” zaznacza, że „obecnie uchwalona ustawa zawiera stwierdzenie graniczące z kłamstwem: jakoby wobec częściowego zniesienia podatku solidarnościowego nie było ‘żadnej' alternatywy. To nie jest prawdą. Koalicja ma bowiem dość finansowego luzu... Tak więc ten cierń będzie głęboko siedział u ludzi, których solidarność chadecja i SPD wykorzystują w bezwstydny sposób. Aby uzbroić się w oręże przeciwko zaskarżeniu tej ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, co zrobią wystrychnięci na dudka ludzie, którzy płacić mają go bez końca, ustawa stwierdza mętnie, że ‘w dalszym ciągu wystepują potrzeby', a jego 'całkowite zniesienie nastąpi później'. Kiedy – tego nikt nie mówi. Wszyscy przypuszczają, że politycznie niemożliwe będzie zlikwidowanie rzekomego podatku solidarnościowego od bogatych. Po jakimś czasie przekształci się go w nową stopę podatku dochodowego i zapisze go na wieczność na konto osób lepiej zarabiających i średniego biznesu. Ale ci dobrze zapamiętają sobie ten zwód”.

„Reutlinger General- Anzeiger” przypuszcza, że „częściowe zniesienie podatku solidarnościowego jest czymś na kształt podatku dla bogatych, tyle że nie wolno go tak nazwać. Nie jest przypadkiem, że decyzja o kompromisie zaproponowanym przez ministra finansów Olafa Scholza z SPD zapadła tuż przed wyborem nowego szefa tej partii i konwentem socjaldemokratów, na którym ważyć będą się losy wielkiej koalicji. Głosowanie ws. podatku solidarnościowego było właściwie przewidziane na grudzień. Lecz aby socjaldemokratów zachęcić do poparcia wielkiej koalicji, a być może też kandydatury Scholza jako szefa partii, częściowe zniesienie podatku solidarnościowego zostało uchwalone już teraz”.

„Augsburger Allgemeine” uważa: „pominąwszy to, że nierówne traktowanie podatników nie zostanie nigdy potwierdzone przez Trybunał Konstytucyjny, jeżeli wielka koalicja chce bardziej opodatkować najwyższe dochody, musi po prostu podnieść podatki. Z pewnością wygodniejszym rozwiązaniem jest to, aby podatek dalej płaciła część podatników, ale faktycznie jest to podwyżka podatków tylnymi drzwiami. Także w tym przypadku chadecy znów skapitulowali przed SPD”.

„Nordwest Zeitung” z Oldenburga przypomina, że wprowadzenie podatku solidarnościowego swego czasu usprawiedliwiano odbudową Wschodnich Niemiec. „Dlatego uczciwe byłoby, aby podatek wprowadzony w nadzwyczajnej sytuacji, po jej zmianie znów zlikwidować. Taka uczciwość należy się także rzekomo bogatym. Przy czym absurdem jest, że takim mianem określa się osoby zarabiające w roku 73 tys. euro. Należy tylko mieć nadzieję, że nonsens ten w najbliższych miesiącach trafi przed Trybunał Konstytucyjny”.

Tego samego zdania jest „Allgemeine Zeitung” z Moguncji, która przypomina że „dział naukowy Bundestagu już latem br. jednoznacznie stwierdził, że bardzo mało prawdopodobne jest, aby zasadność częściowego zniesienia podatku solidarnościowego została potwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe. Gdy pod koniec 2019 wygaśnie tzw. Pakt Solidarnościowy II, zniknie także podstawa do pobierania tego podatku. Należy się spodziewać, że do Trybunału wpłyną natychmiast pierwsze skargi”.

