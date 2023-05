Niemiecka prasa o planach ws. procedur azylowych

„Minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser domaga się, by procedury azylowe w przypadku spraw pozbawionych szans były przeprowadzane już na zewnętrznych granicach UE” – pisze „Tagesspiegel”. I stwierdza, że „oficjalnie unijny system azylowy przewiduje już, że państwo UE, przez które wnioskodawca wjechał, jest odpowiedzialne za procedurę azylową. Tymczasem państwa na zewnętrznych granicach Unii, jak Włochy i Grecja uskarżają się, co zrozumiałe, że obecny system jest niesprawiedliwy. Jak dotąd pozwalają uchodźcom i migrantom bez uprzedniej rejestracji podróżować dalej. Jeżeli koalicja rządowa zgodziła się teraz na rozwiązanie, w myśl którego przypadki nierokujące mają być rozpatrywane na granicach zewnętrznych UE, nie pomoże to w osiągnięciu porozumienia z zainteresowanymi państwami. Wręcz przeciwnie. Jest to wyłącznie próba odwrócenia uwagi, by uzyskać poklask w polityce wewnętrznej. Jednak gminy potrzebują ze strony państwa wiarygodnych deklaracji pomocy w zakwaterowaniu i opiece nad nowo przybyłymi”.

„Neue Osnabrücker Zeitung” komentuje: „Na kilka dni przed organizowanym w Berlinie tzw. szczytem ws. uchodźców, gdzie Nancy Faeser zostanie skonfrontowana z trudnymi pytaniami od przeciążonych i wkurzonych przedstawicieli gmin, zapowiedziała ona swego rodzaju przełom w europejskiej polityce migracyjnej. Plany koalicji rządowej, by procedury azylowe rozpoczynały się na granicach zewnętrznych UE, to nie tylko zbyt mało, ale niekonkretne i długofalowe, by potraktować je jako odpowiedź na obawy przedstawicieli gmin. Narazie nie wiadomo, co o planach koalicji rządowej sądzą inne kraje UE”.

Zdaniem „Straubinger Tagblatt”: „Nie można tak dłużej. Niezależnie od wznaczonego kursu europejskiego, niemieckie miasta i gminy potrzebują większego wsparcia w kwesti zakwaterowania oraz integracji. Taki sygnał musi wyjść ze spotkania z Olafem Scholzem w przyszłym tygodniu. Kto nadmiernie nadużywa solidarności obywateli, ryzykuje, że wielu z nich powie 'nie' wobec jakiejkolwiek formy migracji. Nawet tej, na którą kraj w kryzysie demograficznym jest skazany”.

